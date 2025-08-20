O que é balanceamento de carga?

O balanceamento de carga pode ser implementado de algumas maneiras. Balanceadores de carga de hardware são dispositivos físicos instalados e mantidos no local. Balanceadores de carga de software são aplicativos instalados em servidores de propriedade privada ou entregues como um serviço de nuvem gerenciada (balanceamento de carga na nuvem).

Em ambos os casos, os balanceadores de carga trabalham mediando as solicitações de clientes recebidos em tempo real e determinando quais servidores de back-end podem processar essas solicitações da melhor maneira possível. Para evitar que um único servidor seja sobrecarregado, o balanceador de carga encaminha as solicitações para vários servidores disponíveis nas instalações ou hospedados em server farms ou data centers em nuvem.

Após o servidor atribuído receber a solicitação, ele responde ao cliente por meio do balanceador de carga. O balanceador de carga então conclui a conexão servidor para cliente, combinando o endereço IP do cliente com o do servidor selecionado. O cliente e o servidor poderão se comunicar e realizar as tarefas solicitadas até que a sessão seja concluída.

Se houver um pico no tráfego de rede, um balanceador de carga pode trazer servidores adicionais on-line para acompanhar a demanda. Ou, se houver uma atividade de rede vazia, o balanceador de carga poderá reduzir o pool de servidores disponíveis. Ele também pode ajudar com o cache de rede roteando o tráfego para servidores de cache onde as solicitações de usuários anteriores são armazenadas temporariamente.