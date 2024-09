Em um ambiente de TI complexo, a rede é a espinha dorsal da infraestrutura de TI, possibilitando as conexões intra e entre sistemas e aplicações. Assim sendo, a proliferação de fornecedores no data center pode dificultar a localização precisa da origem dos problemas de desempenho. Para reduzir essa confusão, você pode aproveitar o suporte da IBM para Cisco, Juniper, F5, Checkpoint Technologies etc.