O que é um data center?

A sustentabilidade nos negócios é parte crucial das práticas ambientais, sociais e de governança (ESG). A Gartner observa que 87% dos líderes empresariais pretendem investir mais em sustentabilidade nos próximos anos.5 Para esse fim, a redução do impacto ambiental dos data centers se alinha com metas de negócios mais amplas no esforço global para combater as mudanças climáticas.

A atual proliferação de cargas de trabalho orientadas por IA está impulsionando o crescimento do data center. A Goldman Sachs Research estima que a demanda de energia dos data centers crescerá 160% até 2030.5

A necessidade de reduzir o uso de energia está levando as organizações empresariais a buscar soluções de energia renovável para alimentar seus data centers em hiperescala. Essa ocorrência levou ao crescimento de data centers verdes, ou data centers sustentáveis, instalações que abrigam infraestrutura de TI e utilizam tecnologias de eficiência energética para otimizar o uso de energia e minimizar o impacto ambiental.

Adotando tecnologias como virtualização, hardware com eficiência energética e fontes de energia renováveis nos data centers, as organizações podem otimizar o uso de energia, reduzir o desperdício e poupar dinheiro. As certificações desempenham um papel fundamental no reconhecimento e na promoção de práticas sustentáveis nos data centers. Certificações e associações importantes são Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), Energy Star e Green Grid.