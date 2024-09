O que é uma unidade de estado sólido?

Como o nome indica, as unidades de estado sólido internas são instaladas dentro de um computador, conectando-se diretamente à placa-mãe. Os SSDs externos, por outro lado, são conectados como HDDs externos, frequentemente a portas USB 3.0, e têm finalidades semelhantes. Os SSDs internos se conectam via SATA padrão, IDE e m.2., enquanto os SSDs externos utilizam conexões USB, eSATA e Thunderbolt.

Existem dois tipos principais de formatos de SSD:

- mSATA III, SATA III e SSDs tradicionais: embora os SSDs SATA sejam provavelmente os mais comuns, são mais uma tecnologia legada, pois foram projetados com a intenção de serem instalados no lugar de uma unidade de disco rígido. Dito isso, você pode precisar de um adaptador de compartimento ou gabinete, dependendo do seu dispositivo, como um PC de mesa. Embora a facilidade de instalação tenha facilitado a adoção de SSDs, essa interface está em processo de desativação com a introdução de SSDs PCIe e NVMe. Em comparação, os SSDs mSATA III, SATA III e os tradicionais são limitados quanto aos seus tempos de velocidade, tendo uma taxa de transferência menor em comparação com as versões mais recentes de SSDs do mercado.

- SSDs PCIe e NVMe: formatos mais recentes, como SSDs U.2 e M.2, utilizam um protocolo de interface chamado Nonvolatile Memory Express (NVMe), que foi desenvolvido em conjunto por empresas do grupo de trabalho NVM Express, como Samsung, Intel e Seagate. A NVMe trabalha com o Peripheral Component Interconnect Express (também conhecido como PCI Express ou PCIe) para proporcionar altas velocidades de transferência de dados, atingindo velocidades de leitura de mais de 3000 MB/s. A latência reduzida torna esse tipo de SSD ideal para gamers e seus Playstations. Esses SSDs geralmente vêm com um dissipador de calor para evitar o superaquecimento.