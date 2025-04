Serverless não significa "sem servidores." Apesar do nome, os servidores na computação serverless são gerenciados por um provedor de serviços em nuvem (CSP). O termo "serverless" descreve a experiência do desenvolvedor com esses servidores invisíveis ao desenvolvedor: ou seja, ele não os vê, não os gerencia nem interage com eles.

Os desenvolvedores podem se concentrar em escrever o melhor código de aplicativo front-end e lógica de negócios com computação serverless. Tudo o que eles precisam fazer é escrever o código do aplicativo e implantá-lo em contêineres gerenciados por um CSP.

O provedor de nuvem cuida do restante, provisionando a infraestrutura de nuvem necessária para executar o código e dimensionando a infraestrutura para cima e para baixo conforme necessário, e também é responsável por todo o gerenciamento e manutenção de infraestrutura de rotina, como atualizações e patches do sistema operacional, gerenciamento de segurança , planejamento de capacidade, monitoramento do sistema e muito mais.

Além disso, os desenvolvedores nunca pagam por capacidade ociosa no serverless. Quando o código é executado, o provedor de nuvem aumenta e provisiona os recursos de computação necessários sob demanda e reduz novamente, a chamada “escalada para zero”, quando a execução é interrompida. A cobrança começa quando a execução começa; e termina quando a execução termina. Normalmente os preços baseiam-se no tempo de execução e nos recursos necessários.

Juntamente com infraestrutura como serviço (IaaS), plataforma como serviço (PaaS), função como serviço (FaaS) e software como serviço (SaaS), o serverless tornou-se uma oferta líder de serviços de nuvem. De acordo com um relatório da SkyQuest Technology, o tamanho do mercado global de arquitetura serverless foi avaliado em US$ 8,01 bilhões em 2022 e espera-se que cresça de US$ 9,84 bilhões em 2023 para US$ 50,86 bilhões até 20311. Hoje, todos os principais provedores de serviços de nuvem oferecem uma plataforma serverless, incluindo Amazon Web Services (AWS Lambda), Microsoft Azure (Azure Functions), Google Cloud (Google Cloud Functions) e IBM Cloud (IBM Cloud Code Engine).

Juntos, a computação serverless, os microservices e os containers formam um triunvirato de tecnologias no núcleo do desenvolvimento de aplicativos cloud-native.

Assista a este vídeo para ver uma explicação detalhada do serverless e da pilha serverless (6:37).