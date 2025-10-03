O IBM Cloud Code Engine lança o Serverless Fleets with GPUs

Para lidar com os desafios únicos de executar cargas de trabalho em grande escala e com uso intenso de computação em uma plataforma sem servidor totalmente gerenciada, o IBM Cloud Code Engine lançou o Serverless Fleets.
A IA de nível empresarial, incluindo a IA generativa, requer uma infraestrutura com uso intenso de computação e dados. A tecnologia sem servidor, na sua forma atual, às vezes não consegue ser compatível com cargas de trabalho de uso intenso de computação.
Conforme a tecnologia aborda problemas mais complexos, desde o aprendizado de máquina até simulações em grande escala, os sistemas precisam executar milhares, talvez até milhões, de tarefas, muitas vezes em paralelo. O Serverless Fleets pode ajudar a simplificar a forma como os desenvolvedores executam essas cargas de trabalho paralelas, oferecendo recursos totalmente gerenciados que podem ser escalados de forma elástica. Fluxos de trabalho tradicionais para cargas de trabalho com uso intenso de computação muitas vezes exigem dimensionamento e investimento antecipados em infraestrutura e gerenciamento de recursos complexos.
O Serverless Fleets foi projetado para ajudar a reduzir essa complexidade operacional, ao abstrair a infraestrutura subjacente e fornecer uma maneira simples de executar um grande número de tarefas em paralelo. O Serverless Fleets pode ser revolucionário para empresas de vários setores, incluindo serviços financeiros e ciências biológicas.
O Serverless Fleets permite que cientistas de dados e desenvolvedores enviem um grande número de trabalhos em lote para um único endpoint. Depois, o IBM Cloud Code Engine provisiona automaticamente os recursos de computação necessários (incluindo máquinas virtuais e GPUs sem servidor) para executar o maior número possível de tarefas simultaneamente. Isso automatiza o gerenciamento de recursos que, muitas vezes, é um processo manual para cálculos em grande escala.
Pense em seu ambiente de TI atual como uma cadeia de hotéis. Como proprietário de uma rede, você pode ter comprado vários prédios grandes com milhares de quartos, cada um com um custo operacional e gerenciamento individualizado. Em vez disso, imagine se você pudesse criar automaticamente um quarto quando alguém quiser ficar no hotel e, em seguida, o quarto ser destruído quando o hóspede fizer o check-out. É exatamente assim que o Serverless Fleets opera: provisionando a infraestrutura para grandes cargas de trabalho usando GPUs conforme a necessidade e removendo-as quando elas não forem mais necessárias, cobrando apenas quando a tecnologia for usada.
O Serverless Fleets se baseia no valor já existente do IBM Cloud Code Engine para cargas de trabalho com uso intenso de computação, como simulações em grande escala, processamento de dados, IA e aprendizado de máquina:
Empresas em setores altamente regulamentados, como serviços financeiros, têm um conjunto único de desafios que devem ser compreendidos para que a verdadeira transformação comece. Essas organizações têm a tarefa de gerenciar dados confidenciais de clientes, manter a resiliência e atender aos requisitos regulatórios em constante mudança. A execução de cargas de trabalho com uso intenso de computação não deve ser um obstáculo adicional para a inovação.
Por exemplo, as seguradoras precisam de enormes quantidades de poder computacional para executar cálculos de subscrição, criar modelos de preços, se reportar aos reguladores e ajustar o risco em tempo real. O Serverless Fleets é compatível com essas cargas de trabalho e foi projetado para tornar mais fácil e econômico para empresas do setor financeiro executar simulações, modelos e avaliações.
"Ao adotar o poder do Serverless Fleets e do IBM Cloud Code Engine, a MavenBlue continua à frente em nossa missão de entregar novos insights, velocidade e agilidade analítica para o setor de seguros", disse Paul Hagg, CTO da MavenBlue. "Temos um conjunto robusto de plataformas de última geração que fornecem insights, análise de solvência prospectiva e modelos de preços. O Serverless Fleets nos ajuda a liberar o poder de computação de que precisamos de maneira flexível e econômica."
O setor de ciências biológicas tem o mesmo ônus de precisar atualizar o desempenho do sistema para permanecer competitivo. O poder computacional para pesquisa e desenvolvimento é fundamental, especialmente enquanto as empresas farmacêuticas correm para trazer novas terapias para o mercado, simplificar os ensaios clínicos e aproveitar insights baseados em dados. Isso exige que elas tenham sistemas interoperáveis que priorizem a segurança e a confiabilidade. O Serverless Fleets pode ajudar as organizações de ciências biológicas a se adaptarem com eficiência às constantes mudanças do mercado, provisionando a infraestrutura necessária sem que as equipes de TI precisem fazer isso.
"Para cumprir a missão da Bayer, "Saúde para todos, fome para ninguém", contamos com soluções inovadoras e de alto desempenho em nossa pesquisa e desenvolvimento. Com o Serverless Fleets, encontramos uma plataforma altamente escalável e estável que nos permite executar até mesmo as tarefas mais exigentes com uso intenso de computação de forma confiável e em condições muito justas. Na Bayer, ficamos particularmente impressionados com a facilidade de escalonamento e o excelente suporte fornecido pela IBM", disse Georg Mogk, Bayer AG, Especialista Principal de Matemática Aplicada.
A realidade do cenário competitivo atual é que empresas de todos os setores precisam prestar serviços de forma rápida e conveniente, ao mesmo tempo em que priorizam a segurança, a resiliência e a economia de custos.
O Serverless Fleets pode ajudar desenvolvedores e cientistas de dados a gerenciar as cargas de trabalho mais exigentes para ajudar a entregar esses serviços, para lhes dar tempo para se concentrarem na programação, em vez de no gerenciamento da infraestrutura. Enquanto a IBM se esforça para tornar a computação avançada mais acessível e eficiente, o Serverless Fleets é um passo na direção certa.
Saiba mais sobre o IBM Cloud Code Engine