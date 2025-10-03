O IBM Cloud Code Engine lança o Serverless Fleets with GPUs

Empresas em setores altamente regulamentados, como serviços financeiros, têm um conjunto único de desafios que devem ser compreendidos para que a verdadeira transformação comece. Essas organizações têm a tarefa de gerenciar dados confidenciais de clientes, manter a resiliência e atender aos requisitos regulatórios em constante mudança. A execução de cargas de trabalho com uso intenso de computação não deve ser um obstáculo adicional para a inovação.



Por exemplo, as seguradoras precisam de enormes quantidades de poder computacional para executar cálculos de subscrição, criar modelos de preços, se reportar aos reguladores e ajustar o risco em tempo real. O Serverless Fleets é compatível com essas cargas de trabalho e foi projetado para tornar mais fácil e econômico para empresas do setor financeiro executar simulações, modelos e avaliações.

"Ao adotar o poder do Serverless Fleets e do IBM Cloud Code Engine, a MavenBlue continua à frente em nossa missão de entregar novos insights, velocidade e agilidade analítica para o setor de seguros", disse Paul Hagg, CTO da MavenBlue. "Temos um conjunto robusto de plataformas de última geração que fornecem insights, análise de solvência prospectiva e modelos de preços. O Serverless Fleets nos ajuda a liberar o poder de computação de que precisamos de maneira flexível e econômica."



O setor de ciências biológicas tem o mesmo ônus de precisar atualizar o desempenho do sistema para permanecer competitivo. O poder computacional para pesquisa e desenvolvimento é fundamental, especialmente enquanto as empresas farmacêuticas correm para trazer novas terapias para o mercado, simplificar os ensaios clínicos e aproveitar insights baseados em dados. Isso exige que elas tenham sistemas interoperáveis que priorizem a segurança e a confiabilidade. O Serverless Fleets pode ajudar as organizações de ciências biológicas a se adaptarem com eficiência às constantes mudanças do mercado, provisionando a infraestrutura necessária sem que as equipes de TI precisem fazer isso.

"Para cumprir a missão da Bayer, "Saúde para todos, fome para ninguém", contamos com soluções inovadoras e de alto desempenho em nossa pesquisa e desenvolvimento. Com o Serverless Fleets, encontramos uma plataforma altamente escalável e estável que nos permite executar até mesmo as tarefas mais exigentes com uso intenso de computação de forma confiável e em condições muito justas. Na Bayer, ficamos particularmente impressionados com a facilidade de escalonamento e o excelente suporte fornecido pela IBM", disse Georg Mogk, Bayer AG, Especialista Principal de Matemática Aplicada.