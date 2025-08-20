Há muitas razões para considerar uma solução baseada em armazenamento de objetos para armazenar seus dados, particularmente nesta era da Internet e das comunicações digitais que está produzindo grandes volumes de dados multimídia baseados na web a uma taxa crescente.

Armazenamento/gerenciamento de dados não estruturados

O armazenamento de objetos está vendo ampla adoção na era da computação em nuvem e para o gerenciamento de dados não estruturados, que os analistas estimam que representarão a grande maioria de todos os dados em todo o mundo em um futuro próximo. O volume de conteúdo gerado pela Web — e-mails, vídeos, mídia social, documentos, dados de sensores produzidos pelos dispositivos da Internet das Coisas (IoT) e muito mais — é maciço e está crescendo. Os dados não estruturados normalmente são estáticos (imutáveis), mas podem ser necessários a qualquer momento, em qualquer lugar (como arquivos de imagens e vídeos, por exemplo, ou backups de dados arquivados).

O armazenamento de objetos baseado na nuvem é ideal para retenção de dados a longo prazo. Use o armazenamento de objetos para substituir os arquivos tradicionais, como o armazenamento conectado à rede (NAS), reduzindo sua infraestrutura de TI. Arquive e armazene facilmente dados regulamentares obrigatórios que devem ser retidos por longos períodos. Preserve de forma econômica grandes quantidades de conteúdo de rich media (imagens, vídeos etc.) não acessados com frequência.

Escalabilidade

A escala ilimitada talvez seja a vantagem mais significativa do armazenamento de dados baseado em objetos. Objetos, ou unidades discretas de dados (em qualquer quantidade), são armazenados em um ambiente de dados estruturalmente simples, dentro de um dispositivo de armazenamento como um servidor. Basta adicionar mais dispositivos/servidores em paralelo a um cluster de armazenamento de objetos para processamento adicional e para suportar os maiores rendimentos exigidos por arquivos grandes, como vídeos ou imagens.

Redução da complexidade

O armazenamento de objetos remove a complexidade que vem com um sistema de arquivos hierárquico com pastas e diretórios. Há menos potencial para atraso de desempenho e você perceberá eficiências ao recuperar dados, pois não há pastas, diretórios ou hierarquias complexas para navegar. Isso melhora o desempenho, principalmente no gerenciamento de grandes quantidades de dados.

Recuperação/disponibilidade de desastre

Você pode configurar sistemas de armazenamento de objetos para replicar o conteúdo. Se um disco dentro de um cluster falhar, haverá um disco duplicado disponível, garantindo que o sistema continue em execução sem interrupção ou degradação de desempenho. Os dados podem ser replicados dentro de nós e clusters e entre os data centers distribuídos para backup adicional fora do local e até mesmo entre regiões geográficas.

O armazenamento de objetos é uma alternativa mais eficiente para as soluções de backup de fita, que exigem fitas que precisam ser carregadas e removidas fisicamente das unidades de fita e movidas para fora do local para fins de redundância geográfica. Você pode usar o armazenamento de objetos para fazer backup automático de bancos de dados locais na nuvem e/ou replicar dados de maneira econômica entre data centers distribuídos. Adicione backup externo adicional e até mesmo entre regiões geográficas para garantir a recuperação de desastres.

Para mais detalhes sobre a recuperação de desastres, consulte "Backup e recuperação de desastres: guia completo".

Metadados personalizáveis

Lembre-se de que cada objeto é um repositório autocontido, que inclui metadados ou informações descritivas associadas. Os objetos usam esses metadados para funções importantes, como políticas de retenção, exclusão e roteamento, estratégias de recuperação de desastre (proteção de dados) ou validação da autenticidade do conteúdo. Você também pode personalizar os metadados com contexto adicional, que pode ser extraído e aproveitado posteriormente para realizar insights de negócios e análises em torno do atendimento ao cliente ou tendências de mercado, por exemplo.

Acessibilidade

Os serviços de armazenamento em objeto usam precificação pré-paga, que não incorre em custos iniciais ou investimento de capital. Basta pagar uma taxa de assinatura mensal por uma quantidade específica de capacidade de armazenamento, recuperação dos dados, uso da largura de banda e transações de API. A precificação geralmente é baseada em camadas ou em volume, o que significa que você pagará menos por volumes muito grandes de dados.

A economia de custo adicional advém do uso de hardware de servidor comum, já que as soluções de armazenamento de objetos têm restrições de limites de hardware e podem ser implementadas nos servidores comuns mais adequadamente configurados. Isso limita a necessidade de comprar um novo hardware ao implementar uma plataforma de armazenamento de objetos no local. Você pode até mesmo usar hardware de vários fornecedores.

Compatibilidade com a nuvem

O armazenamento de objetos anda de mãos dadas com ambientes hospedados ou em nuvem que oferecem armazenamento multilocatário como um serviço. Isso permite que muitas empresas ou departamentos dentro de uma empresa compartilhem o mesmo repositório de armazenamento, com cada um tendo acesso a uma parte separada do espaço de armazenamento. Essa abordagem de armazenamento compartilhado otimiza inerentemente a escala e os custos. Você reduzirá a infraestrutura de TI local de sua organização usando armazenamento em nuvem de baixo custo e, ao mesmo tempo, mantendo seus dados acessíveis quando necessário. Sua empresa, por exemplo, pode usar uma solução de armazenamento de objetos em nuvem para coletar e armazenar grandes quantidades de dados móveis e IoT não estruturados para seus aplicativos de dispositivos inteligentes.