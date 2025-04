O que são metadados?

Atualmente, as organizações contam com grandes quantidades de dados, mas isso não significa muito se as pessoas não puderem utilizar esses dados. Na verdade, o IBM Data Differentiator relata ue até 68% dos dados corporativos nunca são analisados. Muitas vezes isso acontece porque as pessoas não sabem da existência ou porque os silos as impedem de acessar.

Os metadados permitem que os usuários naveguem com facilidade em cenários de dados complexos. Os metadados ajudam a organizar, rotular, filtrar e classificar conjuntos de dados de forma que os usuários e sistemas possam recuperar as informações necessárias rapidamente. Sem o gerenciamento adequado de metadados, encontrar os dados certos em vários sistemas seria como procurar uma agulha em um palheiro.