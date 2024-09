O que é linhagem de dados?

As empresas de hoje demandam cada vez mais insights em tempo real, mas essas descobertas dependem da compreensão dos dados e de sua jornada ao longo do pipeline. Algumas das maneiras pelas quais as equipes podem otimizar as ferramentas de linhagem de dados de ponta a ponta incluem:

Modelagem de dados: Para criar representações visuais dos diferentes elementos de dados e suas ligações correspondentes dentro de uma organização, as empresas devem definir as estruturas básicas de dados que servirão de apoio. A linhagem de dados ajuda a modelar esses relacionamentos, ilustrando as diferentes dependências no ecossistema de dados. Como os dados evoluem ao longo do tempo, sempre haverá o surgimento de novas fontes de dados, novas integrações de dados que precisam ser feitas, etc. Como resultado, o modelo de dados geral que as empresas usam para gerenciar seus dados também precisa se adaptar ao ambiente em evolução. A linhagem de dados ajuda a refletir essas mudanças ao longo do tempo com precisão, por meio de diagramas de modelos de dados, destacando conexões ou tabelas novas ou obsoletas. Isso, por sua vez, ajuda os analistas e cientistas de dados a facilitar análises valiosas e pontuais, pois terão um melhor entendimento dos conjuntos de dados.

Migração de dados: Ao mover dados para um novo sistema de armazenamento ou migrar novo software de onboarding, as organizações usam a migração de dados para ter uma visão da localização e dos ciclos de vida dos dados. Uma vez que a linhagem de dados oferece uma visão de como esses dados evoluíram pela organização, ela auxilia as equipes no planejamento dessas migrações ou atualizações de sistema, agilizando a transição geral para o novo ambiente de armazenamento. Ela também oferece às equipes a oportunidade de limpar o sistema de dados, arquivando ou excluindo dados antigos e irrelevantes; isso, por sua vez, pode melhorar o desempenho geral do sistema de dados reduzindo a quantidade de dados que precisam ser gerenciados.

Conformidade: A linhagem de dados fornece um mecanismo de conformidade para auditoria, melhorando o gerenciamento de riscos e garantindo que os dados sejam armazenados e processados de acordo com as políticas e regulamentações de controle de dados. Por exemplo, em 2016, a legislação GDPR foi criada para proteger os dados pessoais de pessoas na European Union and European Economic Area, dando aos indivíduos mais controle sobre seus dados. Nos Estados Unidos, alguns estados estão desenvolvendo políticas, como a Califórnia com o California Consumer Privacy Act (CCPA), que exige que as empresas informem os consumidores sobre a coleta de seus dados. Esse tipo de legislação faz com que o armazenamento e segurança desses dados seja uma das principais prioridades; sem ferramentas de linhagem de dados, problemas com a falta de conformidade serão fontes de prejuízo e tempo perdido para as empresas.

Análise de impacto: As ferramentas de linhagem de dados podem proporcionar visibilidade sobre o impacto de mudanças de negócios específicas, como qualquer tipo de relatório downstream. Por exemplo, se o nome de um elemento de dados mudar, a linhagem de dados pode ajudar os líderes a entender quantos painéis isso irá afetar e consequentemente quantos usuários que acessam esses relatórios. Ela também ajuda a avaliar o impacto dos erros de dados e a exposição em toda a organização. Erros de dados podem ocorrer por uma infinidade de motivos, que podem diminuir a confiança em certos relatórios ou origens de dados de inteligência de negócios, mas as ferramentas de linhagem de dados podem ajudar equipes a encontrar a fonte desses erros, possibilitando otimizações no processamento dos dados e na comunicação com as respectivas equipes.