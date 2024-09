IBM Manta Data Lineage

Os ecossistemas de dados de saúde são sigilosos, diversos e interconectados, integrados a muitas aplicações, microsserviços e infraestruturas. Essas conexões dependem de inúmeras dependências, cuja natureza fica oculta em uma "caixa-preta" para a maioria dos usuários, dificultando a exatidão dos dados dos utilizadores.

A ferramenta de linhagem de dados da IBM ilumina as dependências de dados, acompanhando essa jornada conforme esses dados se deslocam ao longo de sistemas complexos e passam por várias transformações no caminho. Essas informações ajudam na tomada de decisões cruciais para seus pacientes, mantendo-os em segurança contra violações e desconformidade com os regulamentos. Os recursos de análise e revisão de impactos da IBM ajudam a evitar problemas de incompatibilidade e outros conflitos com entidades durante as atualizações do sistema de registro eletrônico em saúde (RES).

O IBM Data Lineage é capaz de encontrar as tabelas ausentes e com defeito necessárias para emitir faturas para as seguradoras e localizar dados ausentes ou incompletos dos pacientes, os quais podem impactar as decisões clínicas. Também é possível criar fluxos de trabalho automatizados para sua equipe, aumentando a produtividade.