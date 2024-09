No passado, as organizações escreviam seu próprio código ETL. Atualmente, há muitas ferramentas de ETL comerciais e de código aberto e serviços de nuvem para escolher. Os recursos típicos desses produtos incluem o seguinte:

Automação abrangente e facilidade de uso

Uma interface visual de arrastar e soltar

Suporte para gerenciamento de dados complexo

Segurança e conformidade

Automação abrangente e facilidade de uso

As principais ferramentas de ETL automatizam todo o fluxo de dados, desde as fontes de dados até o data warehouse de destino. Muitas ferramentas recomendam regras para extrair, transformar e carregar os dados.

Uma interface visual de arrastar e soltar

Essa funcionalidade pode ser usada para especificar regras e fluxos de dados.

Suporte para gerenciamento de dados complexos

Isso inclui assistência com cálculos complexos, integrações de dados e manipulações de string.

Segurança e conformidade

As melhores ferramentas de ETL criptografam dados em movimento e em repouso e são certificadas em conformidade com as regulamentações governamentais ou do setor, como HIPAA e GDPR.

Além disso, muitas ferramentas de ETL evoluíram para incluir o recurso ELT e oferecer suporte à integração de dados em tempo real e streaming para aplicativos de inteligência artificial (IA).

O futuro da integração - API usando EAI

As Interfaces de Programação de Aplicativos (APIs) utilizando Integração de Aplicações Empresariais (EAI) podem ser usadas no lugar do ETL para uma solução mais flexível e escalável que inclui integração de fluxo de trabalho. Embora o ETL ainda seja o principal recurso de integração de dados, o EAI é cada vez mais usado com APIs em configurações baseadas na web.