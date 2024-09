O Garanti BBVA, o segundo maior banco da Turquia, é um grupo de serviços financeiros de integração.Atua em todos os segmentos do setor bancário, incluindo bancos serviços bancários corporativos, comerciais, para PMEs, sistemas de pagamento, varejo, privados e de investimento.Seus usuários exigem que seus dados principais estejam disponíveis em tempo real para tarefas e relatórios diários.Para fazer isso, o Garanti BBVA selecionou a fonte IBM DB2 for z/OS Remote para disponibilizar seus dados críticos de negócios do DB2 z/OS para destinos distribuídos, como Exadata e Kafka.