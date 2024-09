O que é o IBM Cloud Pak® for Data? Essa plataforma de insights nativa da nuvem, desenvolvida na plataforma de orquestração de contêiner Red Hat OpenShift, integra as ferramentas necessárias para coletar, organizar e analisar dados em arquitetura de malha de dados. Ela orquestra os dados de forma inteligente e dinâmica em ambiente distribuído, criando uma rede de informações disponíveis instantaneamente para os consumidores de dados. O IBM Cloud Pak® for Data pode ser implementado no local, como um serviço na IBM® Cloud, ou na nuvem de qualquer fornecedor.

O DataStage está disponível como complemento para licença de software do IBM Cloud Pak® for Data ou como serviço no IBM Cloud Pak® for Data as a Service.