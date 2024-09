Quando a União Europeia (UE) implementou o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) em maio de 2018, ela introduziu a abordagem mais avançada possível para garantir a proteção de informações pessoais e/ou de consumidores. A CCPA ficou conhecida como a política de privacidade de dados mais rigorosa em vigor nos EUA. Consequentemente, alguns observadores querem saber como as duas normas se comparam.

Em grande parte, ambas as normas têm o mesmo objetivo. Tanto o RGPD quanto a CCPA:

Buscam instintivamente proteger e capacitar o cidadão comum



Dão ao consumidor o direito de se opor aos dados coletados e de os corrigir, se os dados coletados estiverem errados



Dão ao consumidor o direito de acessar suas informações pessoais, realocá-las ou (caso opte por fazê-lo) excluí-las permanentemente



Exigem que os consumidores sejam notificados pessoalmente caso a segurança dos dados coletados seja violada

Também existem diferenças. O RGPD tem requisitos de transferência transfronteiriça que não são necessários no estado único da Califórnia. Por outro lado, a CCPA aplica restrições à venda de IP, já o RGPD não o faz.

Ainda assim, há mais semelhanças do que diferenças entre o RGPD e a CCPA. Ambas as normas têm que lidar com a delicada questão dos riscos de terceiros, em que uma empresa basicamente terceiriza sua gestão de dados pessoais para uma empresa externa. Quando isso ocorre, essa empresa terceirizada deve estar pronta e ser legalmente capaz de assumir as mesmas responsabilidades baseadas na CCPA em relação às IP que a empresa original incorreu após coletar ou comprar os dados em questão. Tanto a CCPA quanto o RGPD exigem que as empresas compartilhem as categorias de terceiros com os quais compartilham informações, quais informações elas compartilham com cada terceiro e por quê.

O RGPD e a CCPA também compartilham outras características importantes: a capacidade de penalizar financeiramente provedores de serviços e outras empresas que cometem infrações de não conformidade. Isso foi demonstrado recentemente de forma drástica, com a maior multa de penalidade por privacidade de dados já registrada.

Em maio de 2023, a Comissão Irlandesa de Proteção de Dados (DPC) aplicou uma multa recorde de 1,2 bilhão de euros (aproximadamente US$ 1,3 bilhão) contra a Meta (empresa anteriormente conhecida como Facebook) por usar ilegalmente dados europeus nos seus negócios americanos, incluindo o Instagram.