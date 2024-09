O que é governança de dados?

O escopo do gerenciamento de dados é mais amplo do que a governança de dados. Pode ser definido como a prática de ingerir, processar, proteger e armazenar os dados de uma organização, onde eles são então utilizados para a tomada de decisões estratégicas para melhorar os resultados de negócios. Embora isso inclua a governança de dados, também abrange outras áreas do ciclo de vida do gerenciamento de dados, como processamento de dados, armazenamento de dados e segurança de dados. Uma vez que essas outras áreas de gerenciamento de dados também podem impactar a governança de dados, essas equipes precisam trabalhar juntas para executar uma estratégia de governança de dados. Por exemplo, uma equipe de governança de dados pode identificar semelhanças em conjuntos de dados díspares, mas se quiserem integrá-los, precisarão se associar a uma equipe de gerenciamento de dados para definir o modelo de dados e a arquitetura de dados para facilitar essas ligações. Outro exemplo pode incluir o acesso a dados, onde uma equipe de governança de dados pode definir as políticas em torno do acesso a tipos específicos de dados (por exemplo, informações de identificação pessoal (PII)), mas uma equipe de gerenciamento de dados fornecerá esse acesso diretamente ou estabelecerá o mecanismo em vigor para fornecer esse acesso (por exemplo, aproveitar papéis de usuário definidos internamente para aprovar o acesso).