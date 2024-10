O que é controle de acesso baseado em função (RBAC)?

Um sistema de controle de acesso baseado em funções permite que as organizações adotem uma abordagem granular ao gerenciamento de acesso e identidade (IAM), além de aperfeiçoar os processos de autorização e as políticas de controle de acesso. O RBAC ajuda as organizações a:

Atribua permissões de forma mais eficaz

Mantenha a conformidade

Proteja dados sensíveis

Atribua permissões de forma mais eficaz

O RBAC elimina a necessidade de provisionar cada usuário com um conjunto personalizado de permissões de usuário. Em vez disso, as funções RBAC definidas determinam os direitos de acesso. Esse processo facilita a integração ou o desligamento de funcionários na organização, a atualização das funções de trabalho e a transformação das operações comerciais.



Os benefícios do RBAC também incluem a capacidade de adicionar rapidamente permissões de acesso para contratados, fornecedores e outros usuários terceirizados. Por exemplo, uma atribuição de função de comarketing pode conceder a um parceiro de negócios externo acesso à interface de programação de aplicativos (API) para bancos de dados relacionados aos produtos. Dessa forma, o usuário tem acesso às informações necessárias, mas nenhum dos recursos confidenciais da empresa é exposto.

Mantenha a conformidade



A implementação do RBAC também ajuda as empresas a cumprirem as regulamentações de proteção de dados, como os mandatos que abrangem serviços financeiros e organizações de saúde. O RBAC oferece transparência para os reguladores em relação a quem, quando e como as informações confidenciais estão sendo acessadas ou modificadas.

Proteja dados sensíveis

As políticas do RBAC ajudam a lidar com as vulnerabilidades de cibersegurança aplicando o princípio do menor privilégio (PoLP). No PoLP, as funções de usuário concedem acesso ao nível mínimo de permissões necessárias para concluir uma tarefa ou cumprir um trabalho. Por exemplo, um desenvolvedor júnior pode ter permissão para trabalhar no código-fonte de um aplicativo, mas não pode confirmar alterações sem a aprovação de um supervisor.

Ao limitar o acesso a dados confidenciais, o RBAC ajuda a evitar a perda acidental de dados e violações de dados intencionais. Especificamente, o RBAC ajuda a reduzir o movimento lateral, que ocorre quando os hackers usam um vetor inicial de acesso à rede para expandir gradualmente seu alcance a um sistema.

De acordo com o X-Force Threat Intelligence Index, o abuso de contas válidas — no qual hackers assumem o controle de contas de usuários legítimos e usam seus privilégios para causar danos — é o vetor de ataque cibernético mais comum. O RBAC mitiga os danos que um hacker pode causar na conta de um usuário, limitando o que essa conta pode acessar.

Da mesma forma, ameaças internas são uma das causas mais caras de violações de dados. De acordo com o relatório do custo das violações de dados, as violações causadas por agentes internos maliciosos custam em média US$ 4,99 milhões, o que supera o custo médio geral das violações de US$ 4,88 milhões.

Ao limitar as permissões do usuário com o RBAC, fica mais difícil para os funcionários usarem indevidamente seus privilégios de acesso de forma maliciosa ou negligente para prejudicar a organização.