O que é autenticação?

A autenticação sem senha é um sistema de autenticação que não utiliza senhas ou outros fatores de conhecimento. Por exemplo, o padrão de autenticação Fast Identity Online 2 (FIDO2) substitui senhas por chaves de acesso baseadas em criptografia de chave pública.

Com o FIDO2, o usuário cadastra seu dispositivo para funcionar como um autenticador em um aplicativo, site ou outro serviço. Durante o registro, um par de chaves pública e privada é criado. A chave pública é compartilhada com o serviço e a chave privada é mantida no dispositivo do usuário.

Quando o usuário deseja fazer login no serviço, o serviço envia um desafio para seu dispositivo. O usuário responde inserindo um código PIN, escaneando sua impressão digital ou realizando outra ação. Essa ação permite que o dispositivo use a chave privada para assinar o desafio e comprovar a identidade do usuário.

As organizações estão cada vez mais adotando autenticação sem senha para se defender contra ladrões de credenciais, que tendem a focar em fatores de conhecimento devido à facilidade relativa de roubá-los.