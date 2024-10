O que é segurança de IA?

O cenário atual de ameaças cibernéticas é complexo. A mudança para ambientes de nuvem e nuvem híbrida levou à dispersão de dados e ampliação das superfícies de ataque, enquanto agentes maliciosos continuam a encontrar novas maneiras de explorar vulnerabilidades. Ao mesmo tempo, profissionais de cibersegurança continuam em escassez, com mais de 700.000 vagas de emprego somente nos EUA.2

O resultado é que os ciberataques agora são mais frequentes e mais custosos. Segundo o relatório do custo das violações de dados, o custo médio global para remediar uma violação de dados em 2023 foi de USD 4,45 milhões, representando um aumento de 15% em três anos.

A segurança com IA pode oferecer uma solução. Ao automatizar a detecção e resposta a ameaças, a IA facilita a prevenção de ataques e a captura de atores ameaçadores em tempo real. As ferramentas de IA podem ajudar em tudo, desde prevenir ataques de malware identificando e isolando softwares maliciosos até detectar ataques de força bruta reconhecendo e bloqueando tentativas de login repetidas.

Com a segurança com IA, as organizações podem monitorar continuamente suas operações de segurança e utilizar algoritmos de aprendizado de máquina para se adaptar a ameaças cibernéticas em evolução.

Não investir em segurança com IA é caro. Organizações sem segurança com IA enfrentam um custo médio de violação de dados de USD 5,36 milhões, o que é 18,6% mais alto do que o custo médio para todas as organizações. Mesmo aquelas com segurança limitada de IA relataram um custo médio de violação de dados de USD 4,04 milhões. Isso é USD 400.000 a menos que a média geral e 28,1% a menos do que aquelas que não utilizam segurança com IA.

Apesar de seus benefícios, a IA apresenta desafios de segurança, particularmente com segurança de dados. Os modelos de IA são tão confiáveis quanto seus dados de treinamento. Dados manipulados ou enviesados podem resultar em falsos positivos ou respostas incorretas. Por exemplo, dados de treinamento enviesados utilizados em decisões de contratação podem reforçar vieses de gênero ou raciais, com modelos de IA favorecendo determinados grupos demográficos e discriminando outros.3

As ferramentas de IA também podem ajudar agentes maliciosos a explorar vulnerabilidades de segurança com mais sucesso. Por exemplo, invasores podem usar IA para automatizar a descoberta de vulnerabilidades de sistemas ou gerar ataques de phishing sofisticados.

Segundo a Reuters, o Federal Bureau of Investigation (FBI) observou um aumento nas intrusões cibernéticas devido à IA.4 Um relatório recente também constatou que 75% dos profissionais sêniores de cibersegurança estão percebendo mais ciberataques, com 85% atribuindo o aumento a atores mal-intencionados que usam IA generativa.5

Apesar dessas preocupações, pesquisas mostram que apenas 24% dos projetos de IA generativa atual estão seguros.

No futuro, muitas organizações buscarão formas de investir tempo e recursos em IA segura para aproveitar os benefícios da inteligência artificial sem comprometer a ética da IA ou a segurança (consulte "Melhores práticas de segurança de IA").