A segurança do terminal, a primeira linha crítica de defesa de segurança cibernética de uma rede, protege os usuários finais e dispositivos de terminal, como computadores desktop, notebooks, dispositivos móveis e servidores, contra ciberataques. A segurança de terminal também protege a rede contra agentes mal-intencionados que tentam usar dispositivos de terminal para iniciar ciberataques em dados confidenciais e outros ativos na rede.

Os terminais continuam sendo o principal ponto de entrada da rede corporativa para ciberataques. Vários estudos estimam que até 90% dos ciberataques bem-sucedidos e até 70% das violações de dados bem-sucedidas se originam em dispositivos de terminal. De acordo com o relatório "Custo de uma violação de dados" do IBM Security® de 2021, uma violação de dados comum custou às empresas USD 4,24 milhões.

Hoje as empresas precisam proteger mais terminais e mais tipos de terminais do que nunca. As políticas de BYOD (Bring Your Own Device), o aumento do trabalho remoto e o número crescente de dispositivos de IoT, dispositivos voltados ao cliente e produtos conectados à rede multiplicaram os terminais que os hackers podem explorar e as vulnerabilidades que as equipes de segurança devem abordar.