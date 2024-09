O bring your own device (BYOD) permite que os funcionários utilizem seus próprios smartphones, tablets, notebooks e vestíveis para acessar dados corporativos de qualquer lugar. Para manter a cibersegurança, as organizações devem equilibrar as restrições aos dados confidenciais da empresa com a produtividade do usuário. Uma solução para os dispositivos BYOD permitirá que os administradores de TI, uma pessoa jurídica ou um contêiner controlem quem tem acesso e a quais dados, incluindo dados confidenciais. Com muito mais trabalhadores remotos atualmente, tornou-se imprescindível ter a tecnologia certa e uma política e gerenciamento de BYOD bem planejados para mitigar possíveis vulnerabilidades.

Para manter uma boa postura de segurança para as políticas de BYOD, a organização precisaria gerenciar os dispositivos de propriedade dos funcionários combinando o gerenciamento moderno e o tradicional e, ao mesmo tempo, permitir o uso de dispositivos não padrão no mesmo nível dos dispositivos padrão. Os departamentos de TI também precisam superar o risco de credenciais comprometidas e ser capazes de detectar dispositivos infectados que estejam tentando se conectar à rede corporativa, às aplicações corporativas e aos dados, pois eles podem causar uma violação de dados.