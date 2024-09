IAM e IA

A inteligência artificial (IA) está desempenhando um papel cada vez mais transformacional no gerenciamento de acesso e identidade, permitindo que as organizações adotem uma abordagem mais granular e adaptativa de autenticação e gerenciamento de acesso. A IA também é essencial para a análise de comportamento do usuário e da entidade (UEBA) a fim de identificar atividades suspeitas. Indícios como logins maliciosos, grandes números de tentativas de login em um curto período, localizações desconhecidas, dispositivos não reconhecidos e se um usuário está ou não na rede privada virtual (VPN) da empresa podem ser sinais de atividade maliciosa. A IA pode sinalizar esses indícios e encaminhá-los para investigação em tempo real ou quase real a fim de impedir tentativas de hackeamento.





IAM, cloud e IDaaS

IAM a partir da cloud: identidade como serviço (IDaaS) e serviços gerenciados de identidade.

Um número crescente de fornecedores está oferecendo serviços de gerenciamento de acesso e identidade serviços na cloud. A abordagem é conhecida como Idenditade como Serviço (IDaaS) e pode ser uma solução independente ou complementar às existentes de sistemas IAM locais. Com os serviços gerenciados de identidade, como outras soluções de serviços gerenciados de segurança, um provedor de segurança poderá monitorar e gerenciar as soluções de IAM da empresa em execução na cloud ou no local.



IAM para a cloud.

Atualmente, as empresas têm aplicativos e dados no local, em sistemas tradicionais e clouds privadas, assim como em um ou mais ambientes de cloud pública. O desafio é gerenciar o acesso do usuário aos recursos onde quer que estejam, da forma mais transparente possível. O ideal é implementar um sistema gerenciamento de acesso e identidade que possa suportar o SSO e a MFA em ambientes híbridos de multicloud.



IAM e BYOD

No mundo atual de alta mobilidade, em que os funcionários desejam a liberdade de trabalhar a partir de qualquer lugar usando seus telefones celulares, tablets, notebooks ou dispositivos portáteis, as organizações estão adotando programas Bring your own device (BYOD) para colocar isso em prática. O IAM combinado às plataformas de gerenciamento de terminal unificado podem ajudar as organizações a adotar a mobilidade e o BYOD com segurança.



IAM e IoT

Essa é uma história bem conhecida. Um hacker danificou um termômetro inteligente de um aquário, obteve acesso à rede corporativa e roubou dados do cliente. A mesma coisa aconteceu com câmeras de CFTV conectadas à rede. O principal aprendizado é que praticamente qualquer dispositivo Internet das Coisas (IoT) pode ser hackeado e, sem gerenciamento de acesso, a rede estará vulnerável aos hackers. As soluções atuais de IAM controlam os dispositivos IoT como entidades que devem ser identificadas e autorizadas antes do acesso à rede.