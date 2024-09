IAM híbrido no seu ritmo

Migrar para o IAM na nuvem O IBM Verify Access oferece uma abordagem de IAM híbrido para uma migração gradual para a nuvem, com os mesmos recursos robustos. Implemente no local, em um dispositivo virtual ou dispositivo de hardware ou em contêineres com o Docker.Explore os serviços de IAM para ajudar sua equipe na migração para a nuvem.