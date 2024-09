A solução de detecção e resposta a ameaças de identidade (ITDR) e de gerenciamento de postura de segurança de identidade (ISPM) da IBM oferece visibilidade de ponta a ponta da atividade do usuário no cenário híbrido de ferramentas de IAM isoladas usadas em aplicações na nuvem, SaaS e locais. O IBM Verify Identity Protection oferece as funcionalidades ISPM e ITDR para manter sua organização segura ao:

Mapear continuamente todos os fluxos de acesso em todas as aplicações.

Detectar e remediar lacunas de segurança anteriormente ocultas, como acesso invisível, ativos expostos, identidades comprometidas, aplicações SaaS desconhecidas, acessos invisíveis, falta de MFA e muito mais.

Obter visibilidade dos sistemas de identidade, consolidar ameaças, reconciliar e

detectar vulnerabilidades e ataques ativos.

Facilmente implementado sem agentes ou clientes e projetado para funcionar em qualquer nuvem ou rede, o IBM Verify Identity Protection amplia suas soluções de cibersegurança existentes, analisando e fornecendo informações práticas sobre riscos de identidade que são críticas para suas operações de segurança.