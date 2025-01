Soluções de logon único

Recursos-chave

Conecte aplicativos SaaS rapidamente Use conectores pré-construídos para aplicações SaaS comuns para simplificar a integração com seu ambiente e configurar as aplicações para SSO em questão de minutos. Os usuários podem acessar os aplicativos com um conjunto de credenciais, aumentando a produtividade. Conectores pré-construídos

Use modelos de aplicações customizados Configure facilmente aplicações em nuvem customizadas que não estão no portfólio para administração de SSO e controle essas aplicações usando modelos pré-construídos para aplicações SAML 2.0 ou OpenID Connect (OIDC). Siga as instruções passo a passo para aperfeiçoar a integração. Aplicações em nuvem customizadas