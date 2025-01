Quando os clientes acessam seu portal on-line ou os parceiros querem colaborar, esperam uma experiência digital segura e sem atritos.

Com o potencial de milhões de identidades de consumidores e bilhões de transações, como é possível coletar, armazenar e gerenciar dados para personalizar interações e ainda atender aos padrões de privacidade? Com as soluções do IBM Verify CIAM, você pode proporcionar aos usuários experiências descomplicadas e possíveis de repetir, que criam fidelidade à marca e reduzem a ameaça à segurança da empresa.