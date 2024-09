À medida que as organizações modernizam as soluções de IAM, as aplicações legadas costumam ser abandonadas em virtude da falta de financiamento, tempo ou capacidade de modificar os fluxos de autenticação. IBM Application Gateway:

Expanda seus recursos de autenticação avançada (como chaves de acesso) para as aplicações legadas, com integrações sem código

Como ele, as empresas criam uma experiência de usuário uniforme em todas as aplicações

Cria uma visão integrada dos fluxos de usuários para reduzir os riscos e melhorar a conformidade regulatória

É independente de produtos e configurado em poucos minutos, integrando-se sem dificuldades a todos os principais provedores de identidade

Inclui integrações de Kubernetes nativas para maior desempenho, escalabilidade e configuração, além de não ter dependências adicionais