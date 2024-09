Um usuário faz login em um dos provedores de serviços ou em um portal central (como a intranet de uma empresa ou o portal de um estudante universitário) usando as credenciais de login do SSO.

Quando o usuário é autenticado com sucesso, a solução SSO gera um token de autenticação de sessão contendo informações específicas sobre a identidade do usuário: nome de usuário, endereço de e-mail etc. Esse token é armazenado com o navegador do usuário ou no sistema SSO.