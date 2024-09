Normas internacionais de privacidade

De acordo com a McKinsey (link externo ao site ibm.com), 75% dos países implementaram leis de privacidade de dados que regulamentam a coleta, retenção e uso de IIP. A conformidade com essas regulamentações pode ser difícil porque jurisdições diferentes podem ter regras diferentes ou até mesmo contraditórias.

O aumento da computação em nuvem e das forças de trabalho remotas também representam um desafio. Nesses ambientes, os dados podem ser coletados em um local, armazenados em outro e processados em um terceiro local. Diferentes regulamentações podem ser aplicadas aos dados em cada estágio, dependendo da localização geográfica.

Para complicar ainda mais as coisas, diferentes regulamentações estabelecem padrões diferentes sobre quais tipos de dados devem ser protegidos. O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia (link externo ao site ibm.com) exige que as organizações protejam todos os dados pessoais definidos como: "qualquer informação relacionada a uma pessoa física identificada ou identificável."

De acordo com o GDPR, as organizações devem proteger IIP confidenciais e não confidenciais. Também devem proteger informações que podem nem ser consideradas sensíveis em outros contextos. Essas informações incluem opiniões políticas, afiliações organizacionais e descrições de características físicas.

Regulamentos de privacidade dos EUA

O Escritório de Gestão e Orçamento (OMB) do governo dos EUA define de forma mais restrita IIP (link externo ao site ibm.com) como:

[I]nformações que podem ser usadas para distinguir ou rastrear a identidade de um indivíduo, como nome, número de previdência social, registros biométricos etc. sozinhas ou combinadas com outras informações pessoais ou de identificação vinculadas ou vinculáveis a um indivíduo específico, como data e local de nascimento, nome de solteira da mãe etc.



Conforme colocado pelo analista da Gartner, Bart Willemsen (link externo ao site ibm.com): "Nos EUA, historicamente, IIP refere-se a duas ou três dezenas de identificadores como nome, endereço, número de previdência social, carteira de motorista ou número de cartão de crédito".

Embora os EUA não tenham leis de privacidade de dados a nível federal, as agências governamentais estão sujeitas à Lei de Privacidade de 1974, que regulamenta a forma como as agências federais coletam, usam e compartilham IIP. Alguns estados dos EUA têm seus próprios regulamentos de privacidade de dados, principalmente a Califórnia. A California Consumer Privacy Act (CCPA) e a California Privacy Rights Act (CPRA) concedem aos consumidores certos direitos sobre como as organizações coletam, armazenam e usam as IIP.

Regulamentações de privacidade específicas dos setores

Alguns setores também têm seus próprios regulamentos de privacidade de dados. Nos EUA, a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Planos de Saúde (HIPAA) regulamenta como as organizações de saúde coletam e protegem registros médicos e IIP dos pacientes.

Da mesma forma, o Padrão de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento (PCI DSS) é um padrão global do setor financeiro sobre como as empresas de cartão de crédito, comerciantes e processadores de pagamento lidam com as informações confidenciais dos titulares de cartão.

Pesquisas sugerem que as organizações têm enfrentado dificuldades para navegar nesse cenário variado de leis e padrões dos setores. De acordo com a ESG (link externo ao site ibm.com), 66% das empresas que passaram por auditorias de privacidade de dados nos últimos três anos falharam pelo menos uma vez, e 23% falharam três vezes ou mais.

A não conformidade com as normas de privacidade de dados relevantes pode resultar em multas, danos à reputação, perdas de negócios e outras consequências para as organizações. Por exemplo, a Amazon foi multada em US$ 888 milhões por violar o RGPD em 2021 (link externo ao site ibm.com).