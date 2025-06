O que é um plano de gerenciamento de dados (DMP)?

Um plano de gerenciamento de dados normalmente possui cinco componentes:

1. Uma declaração de propósito

2. Definições de dados

3. Coleta e acesso a dados

4. Perguntas frequentes (FAQs)

5. Limitações dos dados de pesquisa

Cada uma dessas áreas permite que agências de pesquisa e financiadores (ou talvez sua equipe de gerenciamento de dados) avaliem o nível de risco associado a um projeto. O DMP também aborda como esse risco será gerenciado. Por exemplo, se forem utilizados dados sensíveis em um projeto, seria apropriado reutilizá-los em projetos futuros? Dependendo da sensibilidade dos dados, pode não ser apropriado — ou pode exigir consentimento adicional dos usuários.

Cada componente de um plano de gerenciamento de dados foca em um tipo específico de informação, e vamos analisar cada um deles a seguir.

1. Declaração de propósito: explica por que a equipe precisa adquirir tipos específicos de dados ao longo do projeto. Deve apresentar com clareza a pergunta que a equipe está tentando responder com esse conjunto de dados.

2. Definições de dados: as descrições dos dados ajudam os usuários finais e seus públicos a entender as convenções de nomenclatura e sua correspondência com conjuntos de dados específicos. Parte dessas informações também pode estar contida nos metadados, que normalmente identificam os dados por suas fontes e formatos de arquivo. Criar e seguir padrões predefinidos de metadados durante o processo de aquisição de dados também garante uma coleta mais consistente e uma integração mais fluida.

3. Coleta e acesso aos dados: esta seção de um DMP destaca como os dados serão coletados, armazenados e acessados a partir de um repositório. Provavelmente abordará a fonte de dados existentes ou a abordagem que será adotada para criar novos dados, como um experimento. Também deve conter informações sobre o tempo dos dados — ou seja, com que frequência serão atualizados e por quanto tempo. O tipo e a periodicidade dos dados geralmente determinam seu armazenamento e acesso por terceiros. Por exemplo, dados não estruturados exigirão um sistema não relacional, enquanto dados estruturados podem ser armazenados em um sistema relacional. Também pode haver restrições em torno do compartilhamento de dados devido à privacidade ou direitos de propriedade intelectual. Como os stakeholders do projeto esperam que dados sensíveis, como informações de identificação pessoal (PII), sejam tratados com o máximo cuidado e segurança, é importante que os responsáveis pelos dados deixem claras suas práticas de gerenciamento, especialmente nessa área. Isso incluirá respostas sobre a preservação de longo prazo, como arquivamento ou reutilização dos dados. Para dados que não sejam sensíveis, espera-se que exista um caminho para que terceiros possam acessar os dados brutos e os resultados da pesquisa.

4. Perguntas frequentes (FAQs): esta seção funciona como um "guarda-chuva" para outras questões comuns em projetos de gerenciamento de dados, como planos de compartilhamento, preferências de citação e métodos de backup. Pesquisadores ou responsáveis pelos dados podem também destacar identificadores digitais (DOI) de proprietários de projetos relacionados. Além disso, se os proprietários do projeto estiverem arquivando dados, eles também precisarão lidar com a duração da existência do arquivo. Ele existirá por um ano, cinco anos ou talvez indefinidamente?

5. Limitações dos dados de pesquisa: esta seção aborda as limitações iniciais do conjunto de dados, que restringem sua capacidade de generalização para outras populações. Por exemplo, os dados podem focar em um recorte específico, como uma região geográfica, gênero, raça, faixa etária etc.