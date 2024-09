Desenvolvido por John Kindervag em 2010, enquanto atuava como analista principal da Forrester Research, uma arquitetura de confiança zero é uma estrutura ampla que promete oferecer proteção eficaz dos ativos mais valiosos de uma organização. Funciona a partir do pressuposto de que cada conexão e endpoint representam uma ameaça. O framework protege contra essas ameaças, sejam internas ou externas, mesmo que as conexões já tenham sido estabelecidas. Em poucas palavras, uma rede zero trust:

Registra e fiscaliza todo o tráfego da rede corporativa

Limites e controles de acessar à rede

Verifica e protege os recursos de rede

Além disso, o modelo de segurança zero trust assegura que dados e recursos sejam inacessível por padrão. Os usuários só podem acessá-los de maneira limitada sob as circunstâncias corretas, conhecidas como acesso de privilégio mínimo. Um modelo de segurança zero trust verifica e autoriza todas as conexões, por exemplo, quando um usuário se conecta um aplicativo ou software a um conjunto de dados por meio de uma interface de programação de aplicativos (API). Assegure que a interação atenda os requisitos condicionais das políticas de segurança da organização. Uma estratégia zero trust também realiza a autenticação e fornece autorização para todos os dispositivos, fluxos de rede e conexões com base em políticas dinâmicas, usando o contexto formado pelo maior número possível de fontes de dados.

Para implementar com sucesso uma arquitetura zero trust, as organizações devem conectar informações de cada domínio de segurança. As equipes de segurança de toda a empresa devem concordar quais são as prioridades e estarem alinhadas em relação as políticas de acesso. Elas devem proteger as conexões em toda a empresa, como dados, usuários, dispositivos e aplicativos, cargas de trabalho e redes. Esta arquitetura requer uma estratégia e um roteiro bem planejado para implementar e integrar ferramentas de segurança a fim de alcançar resultados específicos com foco nos resultados de negócios. Para um modelo zero trust funcionar os adotantes devem:

Crie um compromisso com toda a organização.

Catalogar todos os ativos de TI e dados e atribuir direitos de acesso com base em funções.

Bloqueie algumas vulnerabilidades comuns.

Classificar os dados para uma abordagem centrada em dados (link externo a ibm.com).

Segmentar redes para evitar o movimento lateral (link externo a ibm.com), uma das principais causas de violações de dados.

Isolar e proteger as cargas de trabalho durante a movimentação cruzada da máquina virtual e do servidor de cloud.

Pode parecer um processo limitado a partir de uma perspectiva externa. Mas a implementação bem-sucedida de um modelo de confiança zero pode ajudar a trazer contexto e insights sobre uma superfície de ataque em rápida evolução para a equipe de segurança e, com isso, melhorar a experiência dos usuários.