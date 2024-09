O que é SASE?

O SASE oferece importantes benefícios de negócios para equipes de segurança, equipe de TI, usuários finais e a organização como um todo.

Economia de custos, especificamente, menos despesas de capital. O SASE é essencialmente uma solução de segurança SaaS: os clientes compram acesso ao software para configurar e controlar o SASE e obtêm todos os benefícios do hardware do provedor de serviços em nuvem no qual ele é entregue. Em vez de rotear o tráfego de um roteador de filial para um hardware de data center local para segurança, os clientes SASE roteiam o tráfego para a nuvem por meio da conexão com a Internet mais próxima.

As empresas também podem consumir o SASE como uma solução híbrida entregue na nuvem pública e na infraestrutura local da organização, integrando hardware de rede física, dispositivos de segurança e data center com suas contrapartes nativas da nuvem virtualizada.

Gestão e operações simplificadas. As estruturas SASE fornecem uma solução única e consistente para proteger tudo o que se conecta ou tenta se conectar à rede, não apenas usuários, mas dispositivos de Internet das Coisas (IoT), APIs, microsserviços em contêiner ou aplicações sem servidor e até máquinas virtuais (VMs) que giram sob demanda. Também elimina a necessidade de gerenciar uma pilha de soluções de pontos de segurança, como roteadores, firewalls etc., em cada ponto de conexão. Em vez disso, as equipes de TI ou de segurança podem criar uma política única e central para proteger todas as conexões e recursos na rede e podem gerenciar tudo de um único ponto de controle.

Segurança cibernética mais forte. Devidamente implementado, o SASE pode melhorar a segurança em vários níveis. O gerenciamento simplificado fortalece a segurança reduzindo a chance de erros ou configurações incorretas. Para proteger o tráfego de usuários remotos, o SASE substitui a permissão geral de acesso à rede privada virtual (VPN) pelo controle de acesso baseado em identidade e contexto da ZTNA sobre aplicações, diretórios, conjuntos de dados e cargas de trabalho.

Experiência de usuário melhor e mais consistente. Com o SASE, os usuários se conectam à rede da mesma maneira, estejam trabalhando no local, em uma filial, em casa ou em trânsito, e estejam se conectando a aplicações e recursos hospedados na nuvem ou no local. Os serviços SD-WAN roteiam automaticamente o tráfego para o PoP mais próximo e, uma vez aplicadas as políticas de segurança, otimizam as conexões para o melhor desempenho possível.