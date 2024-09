Serverless é um modelo de desenvolvimento e execução de aplicativos da cloud computing que permite aos desenvolvedores construir e executar códigos de aplicativo sem fornecer ou gerenciar servidores ou infraestrutura de backend.

O serverless permite que os desenvolvedores coloquem todo o seu foco em escrever o melhor código de aplicativo de front-end e lógica de negócios possível. Tudo que os desenvolvedores precisam fazer é escrever seu código do aplicativo e implementá-lo em contêineres gerenciados por um provedor de serviço de cloud. O provedor de cloud trata do resto, fornecendo a infraestrutura em cloud necessária para executar o código, e aumentando e diminuindo a capacidade da infraestrutura sob demanda, conforme necessário. O provedor de cloud também é responsável por todo o gerenciamento e a manutenção de rotina da infraestrutura, como atualizações do sistema operacional e correções, gerenciamento de segurança, planejamento de capacidade, monitoramento do sistema e muito mais.

Também importante: com o serverless, os desenvolvedores nunca pagam por capacidade inativa. O provedor de cloud gera e fornece os recursos de computação necessários sob demanda quando o código é executado e os remove novamente, chamado de "ajustando a escala até zero", quando a execução é interrompida. A faturamento começa no início da execução e termina quando a execução é interrompida. Geralmente, a precificação é baseada no tempo de execução e nos recursos necessários.