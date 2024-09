O que é Apache Kafka?

O Kafka é usado frequentemente com várias outras tecnologias Apache como parte de um processamento de fluxos maiores, arquitetura acionada por eventos ou solução de análise de Big Data.

Apache Spark

O Apache Spark é um mecanismo de análise para processamento de dados em grande escala. É possível usar o Spark para executar análise em fluxos fornecidos pelo Apache Kafka e produzir aplicativos de processamento de fluxo em tempo real, como a análise de sequência de cliques supramencionada.

Apache NiFi

O Apache NiFi é um sistema de gerenciamento de fluxo de dados com uma interface visual de arrastar e soltar. Como o NiFi pode ser executado como um produtor do Kafka e um consumidor do Kafta, ele é uma ferramenta ideal para gerenciar os desafios de fluxo de dados que o Kafka não pode enfrentar.

Apache Flink

O Apache Flink é um mecanismo para executar cálculos em fluxos de eventos em escala, com velocidade consistentemente alta e baixa latência. O Flink pode ingerir fluxos como um consumidor do Kafka, executar operações baseadas nesses fluxos em tempo real e publicar os resultados no Kafka ou em outro aplicativo.

Apache Hadoop

O Apache Hadoop é um framework de software distribuído que permite armazenar significativas quantidades de dados em um cluster de computadores para uso em análise de Big Data, machine learning, mineração de dados e outros aplicativos acionados por dados que processam dados estruturados e não estruturados. O Kafka é frequentemente usado para criar um pipeline de dados de fluxo em tempo real para um cluster Hadoop.