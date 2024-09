As APIs de REST são comumente usadas para comunicações entre microsserviços. O termo Representational State Transfer (REST) define um conjunto de princípios e restrições que os desenvolvedores podem seguir ao construir serviços da web. Qualquer serviço que aderir será capaz de se comunicar por meio de um conjunto de solicitações e operadores sem estado compartilhados e uniformes. A Application Programming Interface (API) denota o código subjacente que, quando em conformidade com as regras de REST, permite que os serviços se comuniquem.

As APIs de REST usam o Hypertext Transfer Protocol (HTTP) para se comunicar. Como o HTTP é o protocolo de transporte padrão da Internet pública, as APIs de REST são amplamente conhecidas, frequentemente usadas e amplamente interoperáveis. No entanto, HTTP é um protocolo de solicitação/resposta, por isso, é melhor usado em situações que precisam de solicitação ou resposta síncrona. Isso significa que os serviços que fazem solicitações via APIs de REST devem ser projetados para esperar uma resposta imediata. Se o cliente que está recebendo a resposta estiver inativo, o serviço de envio será bloqueado enquanto aguarda a resposta. A lógica de tratamento de erro e failover deve ser integrada em ambos os serviços.

Os message brokers permitem comunicações assíncronas entre os serviços para que o serviço de envio não precise esperar pela resposta do serviço de recebimento. Isso melhora a tolerância a falhas e a resiliência nos sistemas nos quais eles estão empregados. Além disso, o uso de message brokers torna mais fácil a ajuste de escala dos sistemas, uma vez que um padrão de sistema de mensagens pub/sub pode prontamente oferecer suporte à mudança de números de serviços. Os message brokers também rastreiam os estados dos consumidores.