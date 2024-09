O que é middleware?

Nativo da cloud é uma abordagem de desenvolvimento de aplicativos que usa tecnologias da cloud computing com o objetivo de oferecer desenvolvimento, implementação e gerenciamento consistentes em todo o ambiente local e da cloud pública e privada.

Na prática, os aplicativos nativos da cloud de hoje são aplicativos desenvolvidos a partir de microsserviços e implementados em contêineres ou estocados usando o Kubernetes. Os microsserviços são componentes de aplicativos fracamente acoplados que abrangem sua própria pilha e podem ser implementados e atualizados independentemente uns dos outros, além de se comunicarem entre si usando uma combinação de APIs de REST, message brokers e fluxos de eventos. Os contêineres são executáveis leves que contêm o código do aplicativo, como microsserviços, junto com apenas as bibliotecas e dependências do sistema operacional necessárias para executar esse código em qualquer infraestrutura tradicional de TI ou da cloud.

Juntas, essas e outras tecnologias relacionadas criam uma plataforma potente que pode ser desenvolvida uma vez e implementada em qualquer lugar para a entrega de novos aplicativos na cloud híbrida e para a modernização de sistemas legados tradicionais para uso na cloud. Porém, eles também geram um ambiente de desenvolvimento complexo que combina ainda mais aplicativos de software, fontes de dados, linguagens de programação, ferramentas e sistemas distribuídos.

O middleware pode resolver parte dessa complexidade, mas executar aplicativos conteinerizados com middleware convencional pode aumentar a complexidade, bem como o tipo de sobrecarga de infraestrutura que os contêineres foram projetados para eliminar. Por esta razão, plataformas conhecidas de desenvolvimento de aplicativos na cloud, como o Cloud Foundry (link externo à IBM) e o Red Hat Open Shift evoluíram para incluir middleware conteinerizado, ou seja, middleware em módulos para que apenas as funções de conectividade requeridas fossem incluídas em um contêiner.