Por definição, um servidor da web é um subconjunto comum de um servidor de aplicativos.

Um servidor da web entrega conteúdo estático da web, por exemplo, páginas HTML, arquivos, imagens, vídeo, principalmente em resposta a solicitações de protocolo de transferência de hipertexto (HTTP) de um navegador da web.

Um servidor de aplicativos normalmente pode entregar conteúdo da web também, mas seu trabalho principal é permitir a interação entre os clientes do usuário final e o código do aplicativo do lado do servidor, o código que representa o que costuma ser chamado de lógica de negócios, para gerar e entregar conteúdo dinâmico, como resultados de transações, suporte à decisão ou análise em tempo real. O cliente para um servidor de aplicativos pode ser a própria IU do usuário final do aplicativo, um navegador da web ou um aplicativo móvel, e a interação cliente-servidor pode ocorrer por meio de vários protocolos de comunicação.

Na prática, entretanto, a linha entre os servidores da web e os servidores de aplicativos tornou-se mais difusa, especialmente porque o navegador da web emergiu como o aplicativo cliente de escolha e conforme as expectativas do usuário em relação aos aplicativos da web e ao desempenho dos aplicativos da web aumentaram.

A maioria dos servidores da web oferece suporte a plug-ins para linguagens de script (por exemplo, ASP, JSP, PHP, Perl) que permitem que o servidor da web gere conteúdo dinâmico com base na lógica do lado do servidor. E um número crescente de servidores de aplicativos não só incorpora recursos de servidor da web, como também usa HTTP como seu protocolo principal e suporta outros protocolos (por exemplo, CGI e variantes CGI) para fazer a interface com servidores da web. Eles também permitem que os aplicativos da web utilizem serviços como proxy reverso, armazenamento em cluster, redundância e balanceamento de carga, serviços que melhoram o desempenho e a confiabilidade e permitem que os desenvolvedores se concentrem menos na infraestrutura e mais na codificação.

Para tornar as coisas mais confusas, muitos servidores da web e alguns servidores de aplicativos são mencionados, ou se referem a eles próprios, como servidores de aplicativos da web.

O resultado final é que os servidores da web e os servidores de aplicativos mais populares de hoje são híbridos. A maioria dos aplicativos cada vez mais ricos que você usa hoje apresenta uma combinação de conteúdo da web estático e conteúdo de aplicativo dinâmico, entregue por meio de uma combinação de tecnologias de servidor da web e de servidor de aplicativos.