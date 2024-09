O JDK e o JRE interagem entre si para criar um ambiente de tempo de execução sustentável que permite executar aplicativos com base em Java perfeitamente e em, praticamente, qualquer sistema operacional. Confira os componentes da arquitetura do tempo de execução do JRE a seguir:

ClassLoader

O Java ClassLoader carrega dinamicamente todas as classes necessárias para executar um programa Java. Como as classes Java são apenas carregadas na memória quando necessárias, o JRE usa ClassLoaders para automatizar este processo sob demanda.

Verificador de bytecode

O verificador de bytecode garante o formato e a precisão do código Java antes de o passar para o interpretador. No caso do código violar a integridade do sistema ou os direitos de acesso, a classe será considerada corrompida e não será carregada.

Interpretador

Após o bytecode carregar com sucesso, o interpretador Java cria uma instância da JVM que permite que o programa Java seja executado nativamente na máquina subjacente.