Para entender como funciona um sistema de gerenciamento de conteúdo, vamos dar um passo atrás. Um site executado manualmente exigiria que o indivíduo ou a organização codificasse ou escrevesse um arquivo HTML estático do zero e o carregasse no servidor para cada página da web. Isso requer tempo e energia significativos e atualizações periódicas, que consomem recursos preciosos de organizações já ocupadas.

Uma maneira de evitar esse trabalho complexo é usar uma plataforma CMS. O sistema já está criado no back-end e no front-end, enquanto tudo o que o criador vê é uma interface fácil de usar que permite fazer as alterações necessárias de maneira simplificada. O CMS foi criado para aprimorar a experiência do cliente para conteúdo da web visualizado online ou em um aplicativo móvel.

Separadamente, a interface de programação de aplicativos, ou APIs, são uma parte importante de um CMS bem-sucedido. As APIs permitem que o sistema se conecte em vários domínios. APIs para aplicativos, telefones ou sites podem ajudar a ingerir conteúdo do CMS.

Exemplo de fluxo de conteúdo do WordPress:

1. Os indivíduos que usam o CMS tornam-se autores dentro do sistema durante o estágio de criação de conteúdo e fazem atualizações no conteúdo do site, conforme desejarem. As atualizações de conteúdo podem ser visualizadas, revisadas e aprovadas em minutos. Se houver atualizações que precisam ser vistas em todos os canais, essas alterações poderão ser salvas para uso posterior.

2. O conteúdo é programado para ser publicado ou pode ir ao ar automaticamente.

3. Os visitantes do site veem o conteúdo publicado ao vivo e podem ver continuamente as atualizações à medida que elas são feitas (se essas alterações forem publicadas).

O que compõe fundamentalmente os CMSs? Duas partes.

O primeiro é um aplicativo de gerenciamento de conteúdo (CMA), que é a parte que permite ao usuário adicionar e fazer alterações no site. Ele reúne HTML, CSS e JavaScript, para fornecer conteúdo que corresponda ao estilo da marca da organização.

A segunda parte é o processo de back-end, chamado de aplicação de entrega de conteúdo (CDA). Isso leva a entrada de conteúdo para o CMA e a armazena nos bastidores, tornando-a ativa e visível para todos os visitantes do site.

Essas duas partes trabalham juntas para que as organizações não precisem mais lidar manualmente com o código e as consultas ao banco de dados. Em vez disso, os criadores de conteúdo podem se concentrar no conteúdo frontal e em encontrar as melhores maneiras de comercializar seus produtos ou ofertas.

O CMS é um software vital para empresas e organizações que buscam aprimorar seus recursos de marketing e metas de mensagens. Pelo contrário, se uma organização tiver necessidades específicas de armazenamento de arquivos de áudio, imagem ou vídeo, um sistema de gerenciamento empresarial (ECM) pode ser mais adequado.

As pequenas empresas que desejam otimizar o design da web ou aumentar a presença nas mídias sociais podem se beneficiar de um CMS. Não é necessário nenhum conhecimento de codificação, e a interface do usuário costuma ser fácil o suficiente para iniciantes.