O que é gerenciamento de ativos digitais?

O gerenciamento de ativos digitais (DAM) pode se referir a um processo de negócios e a uma forma de tecnologia de gerenciamento de informações ou a um sistema de gerenciamento de ativos digitais. A funcionalidade DAM ajuda muitas organizações a criar um local centralizado onde podem acessar seus ativos de mídia.

O ativo digital é um componente primordial do processo DAM. É qualquer tipo de arquivo de valor de propriedade de uma empresa ou indivíduo, que vem em formato digital, pode ser pesquisado por meio de metadados e inclui direitos de acesso e uso. Existem muitos tipos de ativos digitais, incluindo, entre outros:

Documentos

Imagens

Conteúdo de áudio

Vídeo

Animações

Arquivos de mídia

Gráficos

Apresentações

Qualquer mídia digital que inclua o direito de uso

Uma solução DAM agiliza o gerenciamento de ativos e otimiza a produção de rich media, especialmente em organizações de vendas e marketing, criando um sistema de gerenciamento centralizado para ativos digitais. Ele permite a consistência da marca por meio de atualizações automáticas de ativos e reforço das diretrizes da marca, fornecendo uma fonte única de verdade dentro das empresas e uma experiência de usuário mais consistente para públicos externos.

As equipes modernas de gerenciamento de conteúdo digital e os profissionais de marketing também contam com o DAM para redirecionar o conteúdo, reduzindo custos de produção desnecessários e fluxos de trabalho duplicados com seus inestimáveis recursos de pesquisa.

Dada a alta visibilidade dos ativos da marca e dos ativos de marketing por meio de canais digitais, como as mídias sociais, as marcas devem permanecer consistentes em imagens e mensagens para construir autoridade de marca e gerar crescimento nos negócios. Como resultado, não é surpresa que as plataformas de gerenciamento de ativos digitais estejam se tornando componentes essenciais dos esforços de transformação digital.