IBM Aspera

No tempo que leva para ler esta frase, você poderia migrar um arquivo de 250 MB de Nova York para Los Angeles com o IBM Aspera¹. Esta alternativa ao software de servidor FTP ajuda a transferir arquivos de maneira confiável e mais segura. Ajude a eliminar os gargalos e riscos associados à tecnologia FTP, com décadas de existência, para migrar os maiores arquivos e conjuntos de dados com velocidade máxima.