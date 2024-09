O que é um mainframe?

Projetado em 1937, o Harvard Mark I, ou IBM Automatic Sequence Controlled Calculator (link fora do site ibm.com), detém a distinção como o primeiro computador mainframe. O US Navy Bureau of Ships usou esta máquina durante a última parte da Segunda Guerra Mundial para fins militares para resolver rapidamente problemas de matemática.

Em 1951, a Eckert-Mauchly Computer Corporation (EMCC) começou a construir o primeiro mainframe comercial, o UNIVAC (link fora do site ibm.com). Logo depois, em 1953, a IBM lançou seu primeiro mainframe projetado para uso comercial comercial, o IBM Model 701 Electronic Data Processing Machine. O primeiro computador eletrônico da empresa, o 701, era cerca de 25 a 50 vezes mais rápido do que seus antecessores, com rápidos avanços no poder de computação, capacidade de memória e tamanho menor.

Outros fabricantes americanos de computadores comerciais de grande escala durante a década de 1950 incluíam Burroughs, Datamatic, GE, RCA e Philco.

O primeiro mainframe moderno, o IBM System/360, chegou ao mercado em 1964. Em dois anos, o System/360 dominou o mercado de computadores mainframe como o padrão do setor. Antes dessa máquina, o software tinha que ser escrito sob medida para cada nova máquina e não havia empresas de software comercial. O System/360 separava o software do hardware e, pela primeira vez, o software escrito para uma máquina podia ser executado em qualquer outra máquina da linha.

Embora muitos associem virtualização a computação em nuvem, a tecnologia de virtualização comercial começou no mainframe como uma forma de dividir logicamente os recursos do sistema para serem compartilhados entre um grande grupo de usuários. Antes da virtualização, os profissionais de TI de mainframe usavam teclas, tarefas em lote e um único sistema operacional para realizar operações de TI. Em 1964, a IBM lançou o CP/CMS. Esse sistema operacional leve para um único usuário continha o primeiro hipervisor que criou virtual machines (VMs), que virtualizaram o hardware subjacente,—iaumentando a eficiência e reduzindo os custos.

Introduzido em 1970, o IBM System/370 marcou a primeira saída da IBM da tecnologia de núcleo magnético de ferrite de ferro para chips de memória de silício para armazenar dados e instruções, pois eles produziam velocidades operacionais mais rápidas e exigiam muito menos espaço. Seis meses após o lançamento do System/370, a frase “Silicon Valley” apareceu pela primeira vez impressa em uma edição da Electronic News.

Outros fabricantes importantes no mercado de mainframe durante as décadas de 70 e 80 incluem Fujitsu, Hewlett-Packard, Hitachi, Honeywell, RCA, Siemens e Sperry Univac. Durante esse período, o setor de mainframes continuou a avançar com máquinas menores, melhorias no desempenho de E/S, memória mais significativa e vários processadores, permitindo que sua funcionalidade e capacidade aumentassem.

Na década de 1990, à medida que o uso do computador pessoal e outras tecnologias se acelerava, alguns analistas previam o fim do mainframe. Em 1991, o analista da InfoWorld, Stewart Alsop, disse: "Prevejo que o último mainframe será desconectado em 15 de março de 1996".

No entanto, o uso do mainframe sobrevive como uma infraestrutura central de TI em todos os setores. Em abril de 2022, a IBM apresentou a última geração do IBM zSeries, o z16, com o processador IBM Telum™ com aceleradores integrados no chip, os primeiros do setor, para prever e automatizar com IA em velocidade e escala sem precedentes (e com latência extremamente baixa ).