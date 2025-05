À medida que as pessoas passaram a confiar cada vez mais na tecnologia da informação tanto na vida pessoal quanto profissional, a quantidade de IIP compartilhada com as organizações aumentou. Por exemplo, as empresas coletam dados pessoais dos clientes para uma melhor compreensão dos seus mercados, e os consumidores prontamente fornecem seus números de telefone e endereços residenciais quando querem se cadastrar em serviços ou fazer compras on-line.

O compartilhamento de IIP pode ter seus benefícios, pois permite que as empresas personalizem produtos e serviços de acordo com os desejos e as necessidades dos seus clientes, como a apresentação de resultados de pesquisa mais relevantes em aplicações de navegação. No entanto, a quantidade crescente de IIP acumulada pelas organizações atraem a atenção de cibercriminosos.

Hackers roubam PII para cometer roubo de identidade, vendê-las no mercado negro ou mantê-las reféns por meio de ransomware. De acordo com o relatório "Custo de uma violação de dados 2024" da IBM, o custo médio de uma violação de dados causada por um ataque de ransomware foi de US$ 5,68 milhões. Indivíduos e profissionais de segurança da informação precisam navegar em um cenário complexo de TI e jurídico para manter a privacidade de dados diante desses ataques.