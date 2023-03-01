Apesar da alta demanda por seguro cibernético, os aumentos nos custos desse seguro estão dificultando a obtenção de cobertura para as empresas — especialmente as pequenas empresas. De acordo com a Marsh McLennan, os preços do seguro cibernético aumentaram 110% no primeiro trimestre de 2022.

De acordo com a 451 Research, o seguro cibernético pode contribuir para o aumento dos ataques de ransomware. À medida que mais empresas compram apólices cibernéticas, elas se sentem mais confortáveis em pagar resgates porque o seguro as cobrirá. Os hackers, por sua vez, se sentem encorajados a continuar pedindo resgates. Uma nova variedade de ransomware, o HardBit, até pede às vítimas que compartilhem os detalhes de suas apólices cibernéticas para que os hackers possam calcular um resgate que a apólice cobre.

A turbulência nos preços também ocorre pois o seguro cibernético é relativamente novo em comparação com outros produtos de seguro. As seguradoras têm dados históricos limitados sobre os custos de ataques cibernéticos, o que torna difícil criar modelos de risco precisos e definir preços estáveis.

À medida que as seguradoras veem suas perdas aumentarem, elas respondem aumentando os prêmios e limitando a cobertura. A seguradora AXA parou de cobrir pagamentos de ransomware para apólices emitidas na França. A Lloyd’s of London não cobrirá mais ataques cibernéticos patrocinados por estados, outra fonte de grandes perdas.

As seguradoras também estão estabelecendo requisitos mais rigorosos de segurança de rede para as empresas seguradas. Alguns subscritores nem sequer oferecem uma cotação de seguro, a menos que a empresa tenha autenticação multifator, criptografia de dados, zero trust ou políticas semelhantes em vigor. Algumas seguradoras estão assumindo um papel mais consultivo, oferecendo aos segurados e proprietários de empresas acesso a ferramentas de segurança e provedores de serviços para ajudá-los a melhorar a postura de segurança. Alguns especialistas preveem que as seguradoras cibernéticas podem se tornar figuras-chave na aplicação de padrões como o NIST Cybersecurity Framework, já que empresas que seguem esses padrões serão menos custosas de segurar.