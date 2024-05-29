O que é detecção de fraude?

Muitas organizações possuem uma equipe dedicada à prevenção de fraudes. Antes de implementar um sistema de detecção de fraude, essa equipe geralmente realiza uma avaliação de gerenciamento de riscos. Essa avaliação ajuda a determinar quais áreas funcionais da empresa podem ser alvo de diferentes tipos de fraude.

A equipe de prevenção de fraudes atribui pontuações a cada risco de fraude para determinar quais representam as maiores ameaças e devem ser priorizadas. As pontuações de risco geralmente medem a probabilidade de uma ameaça ocorrer e quanto dano ela pode causar.

A equipe então avalia as medidas de prevenção e as soluções de detecção de fraudes que podem ser usadas para lidar com as ameaças de acordo com seu tipo e gravidade. As técnicas mais comuns de detecção de fraudes incluem monitoramento de transações, análise de dados estatísticos e inteligência artificial.

Monitoramento de transações

Para muitas empresas, o local mais óbvio para pesquisar possíveis fraudes é entre as transações financeiras. As ferramentas de monitoramento de transações automatizam o processo de detecção de fraudes monitorando e analisando fluxos de trabalho de dados de transações em tempo real. Essas ferramentas podem realizar verificação de identidade e autenticação de contas para interromper transações fraudulentas enquanto elas acontecem.

As ferramentas de monitoramento de transações também podem usar a detecção de anomalias para descobrir padrões ou comportamentos incomuns que exigem investigações adicionais. Variáveis como frequências de compra, número de transações, localizações geográficas dos usuários e o valor monetário das transações ajudam a distinguir as atividades normais dos comportamentos potencialmente fraudulentos.

Análise de dados estatísticos

A detecção de fraude nem sempre ocorre em tempo real. A análise de dados estatísticos pode descobrir fraudes muito depois de elas terem ocorrido por meio da auditoria de dados históricos.

Os investigadores de fraude usam técnicas como mineração de dados, métodos de regressão e análises de dados para identificar e isolar padrões de fraude em grandes conjuntos de dados. As distribuições de probabilidade e a correspondência de dados podem ajudar os investigadores a determinar onde e quando a fraude já ocorreu ou provavelmente ocorrerá no futuro.

Ao adicionar métricas de fraude e pontos de dados a tabelas, gráficos e outras visualizações, os investigadores podem ajudar até mesmo usuários não técnicos a entender as ameaças de fraude em suas organizações.

Inteligência artificial

Muitas organizações agora usam inteligência artificial e aprendizado de máquina para acelerar e melhorar seus recursos de detecção de fraudes.

As redes neurais, um tipo de modelo de aprendizado de máquina, podem monitorar transações, analisar dados e detectar (ou prever) comportamentos fraudulentos com mais rapidez e eficiência do que as técnicas tradicionais de detecção de fraudes.

Além disso, os algoritmos de aprendizado de máquina podem se manter atualizados sobre as tendências de fraudes em constante evolução, aprendendo continuamente com novos dados. Um estudo estima que o número de organizações que usam essas tecnologias para combater fraudes quase triplicará até 2026.4