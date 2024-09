É difícil avaliar o risco cibernético com total certeza. As empresas raramente têm visibilidade total das táticas dos cibercriminosos, de suas próprias vulnerabilidades de rede ou de riscos mais imprevisíveis, como clima severo e negligência dos funcionários. Além disso, os mesmos tipos de ciberataques podem ter consequências diferentes entre as empresas. As violações de dados no setor de saúde custam, em média, US$ 10,10 milhões, enquanto as violações no setor de hotelaria custam US$ 2,9 milhões, de acordo com o relatório Cost of a Data Breach (o custo da violação de dados) da IBM.

Por esses motivos, autoridades como o National Institute of Standards and Technology (NIST) sugerem abordar o gerenciamento de riscos cibernéticos como um processo contínuo e iterativo em vez de um evento único. A revisão regular do processo permite que uma empresa incorpore novas informações e responda a novos desenvolvimentos no cenário de ameaças mais amplo e em seus próprios sistemas de TI.

Para garantir que as decisões de risco sejam responsáveis pelas prioridades e experiências de toda a organização, o processo normalmente é tratado por uma combinação das partes interessadas. As equipes de gerenciamento de riscos cibernéticos podem incluir diretores, líderes executivos como CEO e diretor de segurança da informação (CISO), membros da equipe de segurança e TI, da área jurídica e de RH e representantes de outras unidades de negócios.

As empresas podem usar muitas metodologias de gerenciamento de risco cibernético, incluindo o NIST Cybersecurity Framework (NIST CSF) e o NIST Risk Management Framework (NIST RMF). Embora esses métodos sejam ligeiramente diferentes, todos eles seguem um conjunto semelhante de etapas básicas.