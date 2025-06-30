O que é gerenciamento de acesso?

Juntos, o gerenciamento de acesso e o gerenciamento de identidade formam os dois pilares de uma disciplina de cibersegurança mais ampla: o gerenciamento de acesso e identidade (IAM). O IAM lida com o provisionamento e a proteção de identidades digitais e permissões de usuários em um sistema de TI.

O gerenciamento de identidade envolve a criação e a manutenção de identidades para todos os usuários de um sistema, incluindo usuários humanos (funcionários, clientes ou prestadores de serviços) e usuários não humanos (agentes de IA, dispositivos de IoT e endpoint ou cargas de trabalho automatizadas).

O gerenciamento de acesso envolve a viabilização do acesso seguro desses usuários aos dados de uma organização, aos recursos locais e aos aplicativos e ativos em nuvem. As principais funções do gerenciamento de acesso são administrar políticas de acesso de usuários, autenticar identidades de usuários e autorizar usuários válidos a realizar determinadas ações em um sistema.

Com o surgimento da computação em nuvem, das soluções de software como serviço (SaaS), do trabalho remoto e da IA generativa, o gerenciamento de acesso tornou-se um componente central da segurança da rede. As organizações devem permitir que mais tipos de usuários acessem mais tipos de recursos em mais locais, ao mesmo tempo em que evitam violações de dados e mantêm usuários não autorizados fora.