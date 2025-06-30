O que é gerenciamento de acesso?

O gerenciamento de acesso é a disciplina de cibersegurança que gerencia os direitos de acesso do usuário aos recursos digitais. As ferramentas e os processos de gerenciamento de acesso ajudam a garantir que somente usuários autorizados obtenham acesso aos recursos necessários, bloqueando o acesso não autorizado tanto para usuários internos quanto para pessoas mal-intencionadas.
Juntos, o gerenciamento de acesso e o gerenciamento de identidade formam os dois pilares de uma disciplina de cibersegurança mais ampla: o gerenciamento de acesso e identidade (IAM). O IAM lida com o provisionamento e a proteção de identidades digitais e permissões de usuários em um sistema de TI.
O gerenciamento de identidade envolve a criação e a manutenção de identidades para todos os usuários de um sistema, incluindo usuários humanos (funcionários, clientes ou prestadores de serviços) e usuários não humanos (agentes de IA, dispositivos de IoT e endpoint ou cargas de trabalho automatizadas).
O gerenciamento de acesso envolve a viabilização do acesso seguro desses usuários aos dados de uma organização, aos recursos locais e aos aplicativos e ativos em nuvem. As principais funções do gerenciamento de acesso são administrar políticas de acesso de usuários, autenticar identidades de usuários e autorizar usuários válidos a realizar determinadas ações em um sistema.
Com o surgimento da computação em nuvem, das soluções de software como serviço (SaaS), do trabalho remoto e da IA generativa, o gerenciamento de acesso tornou-se um componente central da segurança da rede. As organizações devem permitir que mais tipos de usuários acessem mais tipos de recursos em mais locais, ao mesmo tempo em que evitam violações de dados e mantêm usuários não autorizados fora.
De acordo com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA, as principais funções de gerenciamento de acesso são:
Políticas de acesso detalhadas regem as permissões de acesso do usuário na maioria dos sistemas de gerenciamento de acesso. As organizações podem adotar várias abordagens diferentes para definir suas políticas de acesso.
Um framework de controle de acesso comum é o controle de acesso baseado em função (RBAC), no qual os privilégios dos usuários são baseados em suas funções de trabalho. O RBAC ajuda a simplificar o processo de configuração de permissões dos usuários e mitiga o risco de dar aos usuários privilégios maiores do que aqueles de que precisam.
Por exemplo, digamos que os administradores do sistema estejam definindo permissões para um firewall de rede.
As organizações podem usar outras estruturas de controle de acesso como alternativas ou em conjunto com o RBAC. Esses frameworks são:
As estruturas de controle de acesso da maioria das organizações seguem o princípio do privilégio mínimo. Muitas vezes associado a estratégias de segurança zero trust, o princípio do menor privilégio afirma que os usuários devem ter apenas as permissões mais baixas necessárias para concluir uma tarefa. Os privilégios devem ser revogados quando a tarefa for concluída para ajudar a evitar riscos de segurança futuros.
Autenticação é o processo de verificar se um usuário é mesmo quem ele afirma ser.
Quando um usuário entra em um sistema ou solicita acesso a um recurso, envia credenciais chamadas de "fatores de autenticação" para confirmar sua identidade. Por exemplo, um usuário humano pode inserir uma senha ou uma leitura biométrica de impressão digital, enquanto um usuário não humano pode compartilhar um certificado digital.
As ferramentas de gerenciamento de acesso verificam os fatores enviados em relação às credenciais que elas têm no arquivo do usuário. Se corresponderem, o acesso do usuário será concedido.
Embora uma senha seja a forma mais básica de autenticação, também é uma das mais fracas. A maioria das ferramentas de gerenciamento de acesso hoje usa métodos de autenticação mais avançados. Esses métodos são:
A autorização é o processo de concessão aos usuários verificados os níveis apropriados de acesso a um recurso.
A autenticação e a autorização estão intimamente ligadas e a autenticação é normalmente um pré-requisito da autorização. Depois que a identidade do usuário for comprovada, o sistema de gerenciamento de acesso verificará os privilégios do usuário com base em políticas de acesso predefinidas registradas em um banco de dados central ou mecanismo de política. O sistema então autoriza o usuário a ter esses privilégios específicos durante a sessão.
Restringindo as permissões dos usuários com base em políticas de acesso, as ferramentas de gerenciamento de acesso podem ajudar a evitar ameaças internas que abusam maliciosamente de seus privilégios e usuários bem-intencionados que acidentalmente abusam de seus direitos.
Se a validação da identidade de um usuário falhar, o sistema de gerenciamento de acesso não o autoriza, impedindo-o de usar os privilégios associados à sua conta. Isso ajuda a impedir que invasores externos sequestrem e abusem dos privilégios de usuários legítimos.
As soluções de gerenciamento de acesso podem ser amplamente classificadas em duas categories: ferramentas que controlam o acesso de usuários internos, como funcionários, e ferramentas que controlam o acesso de usuários externos, como clientes.
Os usuários internos de uma organização — funcionários, gerentes, administradores — geralmente precisam de acesso a vários sistemas, incluindo aplicativos de negócios, aplicativos de mensagens, bancos de dados da empresa, sistemas de RH e muito mais.
Quase todos os recursos internos de uma empresa são considerados confidenciais, exigindo proteção contra hackers mal-intencionados. Mas nem todo usuário interno precisa da mesma quantidade de acesso a todos os recursos internos. As organizações precisam de ferramentas sofisticadas de gerenciamento de acesso que lhes permitam controlar as permissões de acesso do usuário em um nível detalhado.
As ferramentas comuns de gerenciamento de acesso interno são:
As plataformas IAM são soluções abrangentes que integram funções essenciais de gerenciamento de acesso e identidade em um único sistema. Os recursos comuns das plataformas IAM são diretórios de usuários, ferramentas de autenticação, administração de políticas de acesso e funcionalidades de detecção e resposta a ameaças de identidade (ITDR).
O gerenciamento de acesso privilegiado (PAM) é um subconjunto do gerenciamento de acesso que rege e protege contas de usuário altamente privilegiadas (como contas de administrador) e atividades privilegiadas (como trabalhar com dados confidenciais).
Em muitos sistemas de TI, contas altamente privilegiadas recebem proteções especiais porque são alvos de alto valor que agentes maliciosos podem usar para causar danos graves.
As ferramentas de PAM isolam identidades privilegiadas do resto usando cofres de credenciais e protocolos de acesso just-in-time (JIT). O JIT oferece aos usuários autorizados acesso privilegiado a um recurso específico por um tempo limitado, mediante solicitação, em vez de conceder aos usuários permissões continuamente elevadas.
As ferramentas de governança e administração de identidade (IGA) ajudam a garantir que as políticas de acesso e os controles de acesso de uma organização atendam aos requisitos de segurança e às exigências regulatórias.
As soluções IGA oferecem ferramentas para definir e implementar políticas de acesso compatíveis ao longo do ciclo de vida de cada usuário. Algumas ferramentas de IGA também podem ajudar a automatizar os principais fluxos de trabalho de conformidade, como integração e provisionamento de usuários, avaliações de acesso, novas solicitações de acesso e desprovisionamento para usuários desativados. Essas funções proporcionam às organizações uma maior supervisão sobre as permissões e atividades dos usuários, o que facilita a detecção —e a interrupção— do uso indevido e abusivo de privilégios.
As soluções ZTNA são ferramentas de acesso remoto que seguem o princípio de zero trust de "nunca confie, sempre Verify"
Ferramentas tradicionais de acesso remoto, como redes privadas virtuais (VPNs), conectam usuários remotos a toda a rede corporativa. Por outro lado, o ZTNA conecta os usuários somente aos aplicativos e recursos específicos que eles têm permissão para acessar.
Além disso, no modelo ZTNA, os usuários nunca são implicitamente confiáveis. Todas as solicitações de acesso para todos os Recursos devem ser verificadas e validadas, independentemente da identidade ou localização do usuário.
As organizações devem facilitar o acesso seguro aos recursos para usuários externos. Os clientes podem precisar acessar suas contas em plataformas de comércio eletrônico. Os fornecedores podem precisar de acesso aos sistemas de faturamento. Os parceiros de negócios podem precisar de acesso a dados compartilhados. As ferramentas de gerenciamento de acesso externo atendem especificamente a esses usuários externos.
Algumas organizações usam as mesmas ferramentas para gerenciamento de acesso interno e externo, mas essa estratégia nem sempre é viável. As necessidades dos usuários internos e externos podem ser diferentes. Por exemplo, os usuários externos geralmente priorizam a conveniência em vez da segurança, enquanto os usuários internos têm privilégios mais elevados que exigem proteções mais fortes.
As ferramentas de gerenciamento de acesso e identidade do cliente (CIAM) regulam as identidades digitais e a segurança de acesso para clientes e outros usuários que estão fora de uma organização.
Assim como outras ferramentas de gerenciamento de acesso, os sistemas CIAM ajudam a autenticar usuários e facilitam o acesso seguro a serviços digitais. A principal diferença é que as ferramentas CIAM enfatizam a experiência do usuário por meio da criação progressiva de perfis (permitindo que os usuários completem seus perfis ao longo do tempo), logins sociais e outras funcionalidades.
As ferramentas de gerenciamento de acesso ajudam as organizações a facilitar o acesso seguro a recursos confidenciais para usuários autorizados, independentemente de onde eles estejam localizados.
O resultado é uma rede mais segura e eficiente. Os usuários têm o acesso ininterrupto de que precisam para realizar seus trabalhos, enquanto agentes de ameaças e usuários não autorizados são mantidos fora.
À medida que as organizações adotam ambientes híbridos e multinuvem, as redes de TI locais centralizadas se tornam coisa do passado. As soluções e estratégias de segurança dedicadas ao perímetro não podem proteger efetivamente as redes que abrangem dispositivos, usuários, aplicativos e bancos de dados espalhados pelo mundo.
E os hackers estão cada vez mais focados na superfície de ataque de identidade, roubando credenciais para invadir redes. De acordo com o IBM® X-Force Threat Intelligence Index, 30% dos ataques cibernéticos envolvem roubo e abuso de contas válidas.
As ferramentas de gerenciamento de acesso deslocam as defesas organizacionais do perímetro para se concentrar em usuários individuais, recursos e dados confidenciais, protegendo o próprio acesso. As ferramentas de autenticação ajudam a proteger contas de usuário contra sequestradores, enquanto as ferramentas de autorização ajudam a garantir que os usuários usem seus privilégios apenas por motivos legítimos.
As ferramentas de gerenciamento de acesso também podem ajudar a automatizar determinadas tarefas de segurança, como realizar avaliações de acesso regulares e desprovisionar usuários quando eles deixam uma organização ou mudam de função. Essas ferramentas ajudam a combater o “aumento dos privilégios”, onde os usuários lenta e sutilmente acabam com mais permissões do que precisam ao longo do tempo.
As ferramentas de gerenciamento de acesso podem facilitar o acesso dos usuários aos recursos necessários sem sacrificar a segurança. Por exemplo, um sistema de logon único (SSO) permite que os usuários se autentiquem uma vez para acessar vários recursos. As medidas de autenticação biométrica permitem que os usuários façam login com digitalizações de impressões digitais e outras credenciais exclusivas que são mais difíceis de quebrar, mas mais fáceis de inserir do que uma senha.
Ferramentas de gerenciamento de acesso podem simplificar o processo de provisionamento e desprovisionamento de usuários. Por exemplo, frameworks de controle de acesso baseadas em funções podem atribuir automaticamente os privilégios corretos aos usuários com base em políticas predefinidas. Os administradores de sistema têm menos trabalho rotineiro a fazer e os novos funcionários podem começar imediatamente, em vez de esperarem por aprovações de acesso manual.
Os padrões e regulamentos de privacidade de dados e segurança de dados, como o Standard de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento (PCI DSS) e o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), exigem que as organizações mantenham controles de acesso rígidos para determinados tipos de informações confidenciais.
O preço da não conformidade pode ser alto. Por exemplo, as principais violações do GDPR podem resultar em multas de até 20 milhões de euros ou 4% da receita mundial da organização no ano anterior.
As soluções de gerenciamento de acesso podem ajudar as organizações a cumprir os requisitos de conformidade, aplicando privilégios de acesso definidos de forma centralizada que ajudam a garantir que somente os usuários necessários tenham acesso aos dados e apenas por motivos autorizados.
Algumas ferramentas de gerenciamento de acesso também mantêm registros da atividade do usuário e das solicitações de acesso, criando trilhas de auditoria que podem ajudar as organizações a comprovar a conformidade e identificar violações.
As ferramentas de gerenciamento de acesso podem ajudar as organizações a economizar dinheiro, melhorando a eficiência, a segurança e a conformidade.
Por exemplo, ferramentas de autenticação fortes podem impedir muitos ataques baseados em identidade, reduzindo o downtime devido a ameaças à segurança. As equipes de TI podem atender menos chamadas ao help desk quando as permissões dos usuários são provisionadas automaticamente. E as organizações são menos propensas a enfrentar multas ou honorários legais quando suas políticas de acesso estão em conformidade.
