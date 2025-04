O que é software como serviço (SaaS)?

O provedor de SaaS é responsável por operar, gerenciar e manter o software e a infraestrutura na qual ele é executado. O cliente simplesmente cria uma conta, paga uma taxa e começa a trabalhar.

Alguns historiadores do setor remontam as origens do SaaS à década de 1950, quando aplicações executadas em mainframes eram distribuídos em terminais remotos. Mas o SaaS como conhecemos hoje começou em 1999, quando a Salesforce lançou seu sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) como um software hospedado na nuvem entregue aos navegadores da web.

Hoje, o SaaS é o serviço de computação em nuvem pública mais comum e o modelo de entrega de software dominante. Grande parte do software que as forças de trabalho usam – desde ferramentas cotidianas como o Slack (para mensagens) e o Dropbox (para armazenamento e compartilhamento de arquivos) até as principais aplicações de negócios, como planejamento de recursos empresariais (ERP) e plataformas de otimização de recursos humanos ou da força de trabalho – é fornecido por meio do modelo SaaS.

Em comparação com o software tradicional instalado no local, o SaaS oferece a empresas de todos os portes – de startups a grandes organizações globais – os benefícios de um rápido time-to-value, despesas de gerenciamento baixas ou inexistentes e custos previsíveis.

Essa popularidade continua crescendo. A Gartner, analista do setor, prevê que as receitas mundiais de softwares SaaS ultrapassarão USD 145 bilhões até o final de 2022 ; outra analista, a International Data Corporation (IDC), projeta o aumento do mercado mundial de SaaS para USD 302,1 bilhões até 2025.