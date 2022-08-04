Embora os funcionários normalmente adotem a TI paralela por seus benefícios percebidos, os ativos de TI paralela representam possíveis riscos de segurança para a organização. Esses riscos são:

Perda de visibilidade e controle da TI

Como a equipe de TI geralmente não tem conhecimento de ativos de TI invisível específicos, as vulnerabilidades de segurança nesses ativos não são resolvidas. De acordo com o relatório The State of Attack Surface Management de 2022 , uma organização comum tem 30% mais ativos expostos do que seus programas de gerenciamento de ativos identificaram. Os usuários finais ou equipes departamentais podem não entender a importância de atualizações, correções, configurações, permissões e controles críticos de segurança e regulatórios para esses ativos, exacerbando ainda mais a exposição da organização.

Insegurança de dados

Os dados confidenciais podem ser armazenados, acessados ou transmitidos por meio de dispositivos e aplicativos de TI invisível, colocando a empresa sob risco de violações ou vazamentos de dados. Os dados armazenados em aplicativos de TI invisível não serão capturados durante os backups de recursos de TI oficialmente sancionados, dificultando a recuperação de informações após a perda de dados. E a TI invisível também pode contribuir para a falta de uniformidade dos dados: quando os dados estão espalhados por vários ativos de TI invisível sem qualquer gerenciamento centralizado, os funcionários podem estar trabalhando com informações não oficiais, inválidas ou desatualizadas.

Problemas de conformidade

Regulamentos como a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde, o Padrão de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento e o Regulamento Geral de Proteção de Dados têm requisitos rigorosos para o processamento de informações de identificação pessoal. As soluções de TI invisível criadas por funcionários e departamentos sem experiência em conformidade podem não atender a esses padrões de segurança de dados, levando a multas ou ações legais contra a organização.

Ineficiências de negócios

Os aplicativos de TI invisível podem não ser integrados facilmente à infraestrutura de TI sancionada, obstruindo fluxos de trabalho que dependem de informações ou ativos compartilhados. É improvável que a equipe de TI leve em conta os recursos de TI invisível introduzindo novos ativos sancionados ou provisionando a infraestrutura de TI para um determinado departamento. Consequentemente, o departamento de TI pode fazer alterações na rede ou nos recursos da rede de maneiras que interrompam a funcionalidade dos ativos de TI invisível dos quais as equipes dependem.