Os sistemas CIAM ajudam as organizações a oferecer experiências personalizadas e sem dificuldade aos clientes, em larga escala.

Com uma solução de CIAM, a organização consegue criar identidades únicas e rastreáveis para cada cliente. Essas identidades permitem compreender melhor os clientes, conhecer suas preferências, históricos de compras e outras informações relevantes. Esses dados podem, por sua vez, ser usados para desenvolver e oferecer campanhas de marketing, mensagens, ofertas e recomendações mais direcionadas.

Os sistemas CIAM também ajudam a fortalecer a confiança do cliente ao permitir que as empresas ofereçam experiências de marca consistentes em todas as plataformas e portais. Se o aplicativo móvel de uma marca for visualmente muito diferente do site para desktop, os usuários podem desconfiar da autenticidade do app. Com o CIAM, o usuário vivencia a mesma experiência de login tanto no aplicativo quanto no site, o que reduz a sensação de risco ou fraude.