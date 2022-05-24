O que é CX (Customer Experience)?

Para criar uma estratégia de experiência do cliente é necessario levar em consideração elementos importantes como:

Foco no cliente

O primeiro passo essencial para uma empresa mudar para o foco na experiência do cliente é colocar as percepções e sentimentos do cliente no comando do relacionamento.

Isso inclui basear a promessa da marca da empresa na compreensão das necessidades e emoções de seus clientes. Chegar lá significa adquirir uma compreensão o mais profunda possível do que cada cliente em potencial e existente está buscando em cada estágio (ou mesmo em cada interação) do relacionamento.

Para muitas empresas, essa é uma transição significativa. Normalmente, exige apoio da diretoria e dos executivos até os funcionários. Pode ser um ajuste difícil para executivos e gerentes cujas carreiras não foram centradas no cliente ou que historicamente encontraram sucesso concentrando-se primeiro em métricas transacionais ou KPIs financeiros. E, como observado anteriormente, envolve um investimento substancial em novas tecnologias, de aplicativos móveis a processamento de pagamentos, análise de dados avançada e inteligência artificial (IA).

Uma experiência ruim do cliente — uma entrega atrasada, um mal-entendido com o atendimento ao cliente ou uma central de atendimento, ou qualquer outro problema — pode fazer com que os clientes se sintam, embora irracionalmente, como tendo sido escolhidos de forma intencional para um tratamento ruim.

Em contrapartida, uma experiência positiva do cliente pode fazer com que os clientes sintam que a empresa existe apenas para eles e, o que é mais importante, pode fazer com que eles se sintam generosos. De acordo com a PwC, 65% dos consumidores acham que uma experiência positiva com uma marca é mais importante do que uma boa publicidade. A mesma pesquisa revelou que os clientes pagariam até 16% a mais por uma ótima experiência (link externo a ibm.com).5

Mapeamento da jornada do cliente

As personas do comprador são o ponto de partida de um programa de gerenciamento da experiência do cliente.

A próxima etapa do mapeamento da jornada do cliente envolve a definição e a otimização das interações ao longo de toda a jornada do cliente. As empresas precisam observar os pontos de contato que cada pessoa tem ao longo do ciclo de vida do cliente. Isso começa com o conhecimento da empresa pelo cliente, passa pelo processo de decisão inicial de compra, vai até o uso contínuo do produto ou serviço e inclui a decisão de fazer mais compras ou abandonar a empresa.

As suposições por trás do mapeamento da jornada do cliente são de que os clientes em potencial ou clientes existentes estão sendo determinados em cada ponto de contato, tentando resolver um problema, responder a uma pergunta, comparar opções ou riscar algo de uma lista de tarefas. Isso significa que a empresa pode manter essas pessoas em suas jornadas para se tornarem clientes fiéis, ajudando-as a alcançar esses objetivos da forma mais rápida, simples e satisfatória possível.

As empresas geralmente criam equipes de sucesso do cliente para orientar seus clientes mais importantes nesse processo.

O objetivo do mapeamento da jornada do cliente é fornecer insights praticáveis para desenvolver uma estratégia de experiência do cliente. Em vez de completar um mapa de ponta a ponta de cada ponto de contato do cliente para cada persona, o objetivo inicial pode ser se concentrar nos pontos de contato onde uma empresa está claramente tendo um desempenho insatisfatório ou nas personas que oferecem a maior vantagem.

Personas do cliente

Uma persona do cliente, também chamada de persona do comprador, é um personagem fictício ou semifictício que representa um segmento significativo de clientes ou clientes em potencial de uma empresa.

Por exemplo, uma empresa que fabrica equipamentos de esqui e snowboard pode criar personas que representem um esquiador novato, um praticante de snowboard intermediário ou um esquiador experiente, ou os pais de uma criança que está começando a praticar esqui ou snowboard.

As personas são criadas com base em dados de várias fontes. Fatores como comportamentos de compra, análise de dados da web, pesquisas, classificações e avaliações, posts em mídias sociais e interações com o atendimento ao cliente e equipes de suporte podem influenciar as personas. O objetivo da criação de personas é ajudar a empresa a visualizar os desejos e as necessidades das pessoas em cada segmento de clientes nos vários estágios do ciclo de vida do cliente.

Gerenciamento do relacionamento com o cliente

É a prática de coletar, rastrear, analisar e agir com base nos dados resultantes das interações com o cliente ao longo de todo o ciclo de vida do cliente. O gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) também se refere a uma categoria de sistemas de software usados para simplificar e automatizar essa prática.

Os primeiros sistemas de CRM, que existiam antes do advento da internet, podem ser considerados os primeiros sistemas de gerenciamento da experiência do cliente: eles eram usados por equipes de vendas e atendimento ao cliente para otimizar e personalizar as interações diretas com o cliente (cara a cara ou por telefone, e-mail ou mala direta). Hoje, os sistemas de CRM servem como uma fonte de dados essencial para todos os elementos da estratégia de experiência do cliente de uma organização. Muitos sistemas de CRM também incluem tecnologia avançada para criar e fornecer experiências com base nos dados do cliente.